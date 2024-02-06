Росіяни вночі атакували Харківщину: ворог зруйнував триповерховий готель, під завалами людина

У ніч проти 6 лютого російські військові завдали ракетного удару по Харківській області. Відомо, що ворог зруйнував триповерховий будинок. Також є інформація, що під завалами – людина.

Детальніше про ситуацію в регіоні повідомив глава ОВА Олег Синєгубов. О 03:04 він опублікував допис, у якому озвучив перші деталі про наслідки ракетного удару по Харківській області.

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Ворог знищив готель

За словами Олега Синєгубова, російські військові завдали ударів по Золочеву, що у Богодухівському районі.

Відомо, що внаслідок цього зруйнований триповерховий готель. Попередньо, під завалами перебуває людина. Ще трьох вдалося врятувати. Мовиться про двох жінок і чоловіка.

За наявною інформацією, також зафіксоване загоряння фасаду магазину. Глава ОВА зазначив, що ліквідація наслідків ударів триває.

Звернімо увагу, що повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 02:05. А відбій повітряної тривоги був о 02:50. У ту ж хвилину, коли сирени сповіщали про загрозу, моніторингові канали писали про виходи балістики. Ймовірно, ворог знову бив з Бєлгородської області, адже там місцеві канали повідомляли про так звану роботу російських військових.

О 02:22 начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, відомий багатьом завдяки телеграм-каналу "Генерал Марсель", сповістив про повторні запуски ракет. Він закликав мешканців регіону не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях.

Нагадуємо, що під час повітряних тривог надзвичайно важливо перебувати в укриттях. Щойно у вашому регіоні лунає повітряна тривога – вирушайте до укриття або ж іншого безпечного місця. Також пам'ятайте, що ні в якому разі не варто знімати на фото та відео роботу ППО. Не будьте спільником росіян та не допомагайте їм коригувати вогонь!