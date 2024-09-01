Росіяни вночі атакували Україну балістикою і "Шахедами": скільки цілей збили сили ППО

У ніч на 1 вересня Росія випустила по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" та 11 безпілотників типу "Шахед".

Про результат відбиття атаки повідомило командування Повітряних сил станом на ранок.

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За даними ПС, ворог запустив ракету "Іскандер-М" із Курської області та 11 "Шахедів" із мису Чауда – Крим.

БпЛА збивали у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

З 11 ворожих дронів збити вдалось – 8.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито вісім ударних БпЛА,

– ідеться у повідомленні.

За словами військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.



Сьогодні вночі збили 8 ворожих дронів / Інфографіка ПС

До слова, кількість запущених Росією дронів значно менше, ніж, до прикладу, було запущено під час атак кілька днів тому, 26 серпня, коли ворог застосував близько сотні ударних безпілотників.

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Вочевидь російські війська були зайнятті відбиттям атаки на території Росії. Міноборони країни-агресора заявило, що упродовж ночі їх ППО-шнкии відбивали наймасштабнішу атаку дронів – нарахували 158 БпЛА літакового типу.