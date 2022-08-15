росіяни вночі обстріляли Слобідський район Харкова: влучили у підприємство

Окупанти не припиняють обстрілювати Харків уночі. Цього разу вони атакували Слобідський район і поцілили у підприємство.

Обстріл стався в ніч проти 15 серпня о 2:50. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

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Загарбники атакували Слобідський район

Вночі о 2:50 було обстріляно Слобідський район. Потрапляння на територію одного із підприємств міста,

– написав Терехов.

Мер повідомляє, що інформації про загиблих чи поранених наразі немає.

росіяни випустили по Харкову та області понад 10 ракет

Як повідомляє місцевий телеграм-канал, росіяни випустили по місту та області 10 – 12 ракет. Сталося це під час повітряної тривоги, яку оголосили одночасно з вибухами. росіяни атакували регіон не лише авіацією, а й стріляли з артилерії.

Також у повідомленні мовилось про те, що окупанти запустили по Харкову 4 ракети. Усі інші – вдарили по області. Офіційної інформації про це поки що немає. О 03:16 на Харківщині оголосили про відбій повітряної тривоги.

Деталі ворожого обстрілу Харкова

Близько 8 години ранку з'явилися деталі нічного обстрілу Харкова. Інформацію надала речниця голови ОВА Олена Шаповал в ефірі телеканалу "Рада".

За її словами, вибухи було чутно один за одним. Окупанти випустили близько 10 ракет з російського Бєлгорода із ЗРК "С-300". Вони влучили в цивільне підприємство, де загорівся дах одного з цехів. За попередніми даними, постраждалих справді немає. На місці досі працюють правоохоронці.

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