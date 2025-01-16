Росіяни вночі запустили понад 50 дронів, їх збивали в 11 областях

У ніч на 16 січня росіяни атакували Україну за допомогою ударних безпілотних апаратів. Загалом противник запустив по Україні 55 дронів.

Оборонцям неба вдалося збити 34 ворожих БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки цілей збила ППО

Ворог вночі атакував "Шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 34-х ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях,

– ідеться у повідомленні.

Ще 18 БпЛА-імітаторів локаційно втратили. Загалом зазначається, що кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на території Чернігівської області. Також, внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки у Харківській та Полтавській областях.