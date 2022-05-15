Росіяни вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби

Російські окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби.

Достеменно невідомо, які саме бомби використали росіяни

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко наголосивши, що висновки щодо того, які саме бомби використали окупанти нададуть відповідні спеціалісти.

Увага Верещук оцінила шанси вивезти важкопоранених військових з "Азовсталі"

Вчора окупанти вперше застосували проти Захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби (висновок залишимо спеціалістам). Самі окупанти стверджують, що застосували запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами,

– зазначив Андрющенко.

Чим небезпечні запалювальні снаряди

Андрющенко пояснив, що температура горіння таких снарядів біля 2 – 2,5 тисячі градусів за Цельсієм.Тож, горіння внаслідок потрапляння такої бомби зупинити майже неможливо.

Це смертоносна, важка зброя, яку застосовують російські окупанти наразі проти наших бійців, які в оточені.

Пекло зійшло на землю. В Азовсталь. Неймовірно як тримаються наші захисники. Ми всі у невідплатному боргу у них,

– додав Андрющенко.

Росіяни використовують заборонену зброю

Запалювальні бомби – це вид касетних бомб, які до слова, є забороненими міжнародним гуманітарним правом. Їх використовують для підпалу об'єктів. Запалювальні бомби містять напалм або білий фосфор.

Фосфорні бомби – начинені білим фосфором. Температура горіння — близько 800 °C. Запальна суміш може розповсюджуватись значною територією, до кількох сотень метрів.

Через високу температуру горіння фосфор спричиняє тяжкі каліцтва. Вдихання парів може випалювати легені, а на тілі фосфор може продовжувати горіти після вибуху. Додаткові протоколи 1977 року до Женевської конвенції забороняють застосування цих боєприпасів.

Що відбувається на "Азовсталі"

В укриттях заблокованого заводу "Азовсталь" перебувають понад 600 тяжкопоранених бійців. Через відсутність медикаментів і брак медиків вони не можуть отримати належну допомогу.

Територію заводу постійно обстрілюють з усіх видів озброєння та намагаються штурмувати. Бійці тримають оборону та намагаються йти в контрнаступ.

Рідні захисників Маріуполя вимагають для них екстракції. Це процедура, коли третя країна може стати посередником та посприяти вивезенню бійців на свою територію.

Наразі стало відомо, що Україна почала перемовини щодо евакуації захисників Маріуполя, вона відбуватиметься у декілька етапів, спершу намагатимуться вивезти важкопоранених. Зокрема, наразі ведуть переговори про евакуацію 38 українських воїнів. Усі вони – важкопоранені (лежачі).

Посередницею у поточному раунді перемовин буде Туреччина.

Увага – боєць Азова розповів, у яких умовах перебувають поранені на "Азовсталі": дивіться відео