Росіяни впритул наблизилися до Славутича: місто в ізоляції

У ніч проти 25 березня росіяни продовжили цинічно розстрілювати населені пункти під Києвом. В окремих напрямках зафіксували мінометні та артилерійські обстріли.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на регіональні представництва ОП. Наразі інформація підтверджується.

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Що відомо про ситуацію на Київщині станом на 25 березня

Тривають бої в Бучанському районі. Найзапекліші точки — Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, села Немішаївської громади.

Крім того, у відомстві повідомили про постійні мінометні та артилерійські обстріли, зазначивши, що є попадання в приватні будинки.

Важка ситуація наразі в Славутичі.

У Вишгородському районі ворог впритул наблизився до Славутича. Місто в ізоляції,

– наголосили в ОП.

Пожежі, внаслідок ракетного удару, зафіксували також у Фастівському районі. ДСНС вже прибуло на місце подій, триває ліквідація наслідків. Щодо жертв та постраждалих, інформації поки немає.

Тим часом у Броварському районі сили оборони проводять успішну оборонну операцію.