Росіяни все частіше обстрілюють Херсонщину фосфорними боєприпасами: чим вони небезпечні

Російські окупанти продовжують гатити по території України забороненими боєприпасами. Ворожі обстріли українських населених пунктів фосфорними та касетними снарядами є систематичними.

Зокрема, у Херсонській області зафіксовано збільшення інтенсивності випадків фосфорних ударів загарбників. Про це повідомили в оперативному угрупованні військ "Каховка" 24 червня.

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Обстріли окупантами Херсонщини забороненими боєприпасами

В ОУВ "Каховка" наголосили, що Женевська конвенція забороняє застосування боєприпасів з фосфором, якщо цивільні особи через це наражаються на небезпеку. Втім населені пункти Херсонської області все частіше піддаються ворожим обстрілам фосфорними боєприпасами – страждають невинні мешканці, які з певних причин не мають можливості покинути власні домівки й вимушені залишатися і ховатися від обстрілів ворога.

Фосфор, що міститься у таких боєприпасах російських окупантів, спричиняє не просто опіки, а глибокі рани. Речовина уражає кістки та призводить до змертвіння тканини, і врятуватися від удару фосфором майже неможливо.

Зазначається, що місцеві мешканці Херсонської області змушені жити у постійному страху, адже не знають, коли знову до їхнього будинку може "прилетіти" заборонений міжнародними конвенціями снаряд.

​Наслідки обстрілів російськими окупантами Херсонщини фосфорними боєприпасами / Фото оперативне угруповання військ "Каховка"

До слова, ще від початку повномасштабного вторгнення Росії почали з'являтися докази того, що окупанти застосовують на території України заборонену зброю. Росіяни неодноразово та цілеспрямовано обстрілювали касетними та фосфорними боєприпасами звичайні житлові квартали чи не по всій лінії фронту. З нещодавнього:

По Юнаківській громаді, що на Сумщині, загарбники вгатили з "Градів", й при цьому застосували фосфорні боєприпаси.

На Харківщині, у районі населеного пункту Черкаські Тишки, також зафіксовано ворожі удари фосфором.

На Донеччині також підтверджено застосування ворогом заборонених боєприпасів. По пляжу у Часовому Яру росіяни вдарили касетними боєприпасами, унаслідок чого 1 людина загинула, а 11 отримали поранення, 6 з них – діти.

Що робити, якщо ви потрапили під фосфорне бомбардування

У жодному разі не торкайтесь уражених ділянок. Занурте, рясно поливайте або змочуйте водою шкіру та одяг там, де бачите краплі фосфору.

Якомога швидше позбудьтесь одягу, на який потрапили частки фосфору – це потрібно робити обережно, без контакту із небезпечною речовиною, найкраще – безпосередньо у воді.

За можливості, промийте уражені ділянки шкіри содовим розчином – на одну склянку води потрібно додати одну чайну ложку соди. З ураженої шкіри, змоченої содовим розчином або водою, усуньте видимі ділянки фосфору – негострим предметом або пінцетом.

Також варто закрити опіки вологими пов'язками, просоченими фізрозчином, якщо є така можливість, щоб запобігти повторному загорянню речовини.

У жодному разі не використовуйте вату та перекис водню.

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