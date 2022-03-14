Росіяни все частіше змушені переходити в оборону й здаватися в полон українським військовим
14 березня 2022 , 19:04Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти не досягли головної мети під час ведення бойових дій в Україні. Орда переходить в оборону і здається у полон.
Ворог зазнає значних втрат
Орки Путіна отримали потужну відсіч українських військових. Через це ворог зазнає втрат та змушений переходити в оборону.
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Також окупанти між смертю та полоном приймають рішення здатися українським захисникам і вижити.
Зазначимо, що станом на ранок 14-го березня Росія у війні проти України втратила понад 12 тисяч осіб. ЗСУ знищили:
- 1249 бойових броньованих машин;
- 617 автомобілів;
- 389 танків;
- 150 артилерійських систем;
- 90 гелікоптерів;
- 77 літаків;
- 64 реактивні системи залпового вогню.
Варте уваги – Втрати окупантів станом на ранок 14 березня: дивіться відео