Росіяни все частіше змушені переходити в оборону й здаватися в полон українським військовим

У Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти не досягли головної мети під час ведення бойових дій в Україні. Орда переходить в оборону і здається у полон.

Ворог зазнає значних втрат

Орки Путіна отримали потужну відсіч українських військових. Через це ворог зазнає втрат та змушений переходити в оборону.

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Також окупанти між смертю та полоном приймають рішення здатися українським захисникам і вижити.

Зазначимо, що станом на ранок 14-го березня Росія у війні проти України втратила понад 12 тисяч осіб. ЗСУ знищили:

1249 бойових броньованих машин;

617 автомобілів;

389 танків;

150 артилерійських систем;

90 гелікоптерів;

77 літаків;

64 реактивні системи залпового вогню.

Варте уваги – Втрати окупантів станом на ранок 14 березня: дивіться відео