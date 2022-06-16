Росіяни все частіше звільняються з армії через небажання воювати в Україні, – Генштаб
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Триває 113 доба героїчного протистояння України російським загарбникам. Унаслідок рішучого опору ЗСУ, почастішали випадки масових звільнень особового складу з армії Росії.
Окупанти розривають свої військові контракти через те, що не хочуть брати участь у бойових діях на території нашої держави. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу Збройних Сил України станом на 18:00 16 червня.
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Росіяни масово звільняються з армії
За даними Генерального штабу ЗСУ, значні втрати окупаційних військ руйнують плани військового керівництва ворога стосовно швидкого просування вглиб українських територій.
Почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу (російських військових – ред. 24 канал) через відмову від участі у бойових діях на території України,
– повідомили у Генштабі.
Зазначається, що такі масові звільнення російських військовослужбовців унеможливлюють потуги ворога у стислі терміни здійснити посилення та заміну тих своїх угрупувань, які втратили боєздатність.
Разом з тим, підкреслили у Генштабі ЗСУ, українські військові підрозділи, виконуючи свої вогневі завдання, продовжують успішно зменшувати кількість російських окупантів, що ступили на нашу землю.
Нагадаємо, що раніше у Генштабі повідомляли про те, що особовий склад 1 окремої мотострілецької бригади противника 16 червня відмовився йти у наступ на Миколаївку. Крім того, днем раніше, на напрямку Попасна – Лисичанськ до 200 окупантів втекли з лінії фронту – дезертирів тепер розшукують по всіх навколишніх населених пунктах.
Безпрецедентні втрати ворога станом на 16 червня
Масові звільнення російських військовослужбовців та небажання воювати в Україні мають логічну причину – вони не хочуть бездумно помирати на чужій землі. Адже станом на 16 червня нашим відважним захисникам і захисницям протягом широкомасштабного вторгнення Росії вже вдалось знищити:
- особового складу – 32 950 російських окупантів;
- ворожих танків – 1 449 одиниць;
- артилерійських систем ворога – 729 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 545 одиниць;
- ракетних систем залпового вогню – 233 одиниці;
- засобів протиповітряної оборони росіян – 97 одиниць;
- літаків – 213 одиниць;
- гелікоптерів – 179 одиниць;
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 591 одиницю;
- крилатих ракет – 129 одиниць;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільних систем та цистерн з паливом – 2 494 одиниці;
- спеціальної техніки – 55 одиниць.
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