Росіяни встановили контроль над східною частиною Сєвєродонецька, – Генштаб

Російські окупанти продовжують вести наступ у Сєвєродонецьку, намагаючись прорватись штурмом. Наразі ворог встановив контроль над східною частиною міста.

Згідно з повідомленням Генштабу, російські загарбники мають частковий успіх на цьому напрямку.

До теми Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджені лінії однієї з підстанцій

Наразі в Сєвєродонецьку тривають запеклі бої між ЗСУ та ворогом.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

В Сєвєродонецьку – найкривавіша битва

Зранку 31 травня у Генштабі повідомили, що окупанти закріплюються в центрі міста. Як заявили у британській розвідці, понад половина міста вже окупована російськими військами, зокрема кадирівцями.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай підтвердив, що ворог контролює 70% Сєвєродонецька. Українським захисникам довелося відійти вигідніші для себе позиції, які були підготовлені заздалегідь. У Сєвєродонецьку досі тривають бої, частину міста ще під контролем українських воїнів.

Також Гайдай розповів, що ЗСУ створили захисні рубежі в Сєвєродонецьку та Лисичанську, але ворог має кількісну перевагу та постійно атакує, витискаючи українців з їхніх позицій. При цьому окупантам доводиться йти по трупах своїх солдатів, оскільки українські захисники завдають росіянам значних втрат як в техніці, так і живій силі.

Окупанти вдарили по хімзаводу та намагаються оточити Сєвєродонецьк: що відбувається в місті

31 травня у Сєвєродонецьку окупанти завдали авіаудару по цистерні з азотною кислотою на хімзаводі. Мешканців області закликали не виходити з укриттів та попросили підготувати захисні маски для обличчя, просякнуті содовим розчином.

У місті критична інфраструктура зруйнована майже на 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% не підлягає відновленню.

Через постійні ворожі обстріли гуманітарні вантажі у Сєвєродонецьк завезти просто неможливо, як і здійснити евакуацію мирних людей, які залишилось у населеному пункті. Наразі у місті перебуває близько 15 тисяч цивільних. Скільки жертв в тих районах, де засіли окупанти, невідомо.

Сергій Гайдай нещодавно розповів, що окупанти хочуть зачистити територію навколо міста, для цього підтягують живу силу і "Солнцепьоки". Але він вважає, що російські загарбники не зможуть оточити Сєвєродонецьк, адже в українських воїнів залишається можливість відходу до Лисичанська.

До теми – росіяни поцілили в цистерну з азотною кислотою у Сєвєродонецьку: дивіться відео