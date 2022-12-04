Окупанти викрали запчастини зі знищеного літака "Мрія", – полковник ЗСУ

Окупанти 27 лютого знищили літак Ан-225 "Мрія" у Гостомелі, що на Київщині. Росіяни встигли видерти запчастини з нього та літака "Руслан".

Про це розповів командир четвертої бригади оперативного реагування Національної гвардії, полковник Артем Ілюхін. Його бригада брала участь у боях на злітній смузі летовища Гостомеля.

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Що вкрали росіяни

Ілюхін пояснив, що хоч "Мрію" зруйнували у боях, але найбільших збитків їй завдали підрозділи російської армії. За словами військового, росіяни спеціально у кількох місцях підпалювали повітряне судно. Полковник зазначив, що представники льотної школи Росії не раз були з відрядженнями у Гостомелі.

Основні комплектувальні деталі, які є найбільш цінними, росіяни забрали з літака. "З коренями" видерті плати, проводи тощо, – повідомив Ілюхін.

Розслідування щодо "Мрії"

У Службі безпеки України вважають, що працівники підприємства "Антонов" не вжили заходів, щоб захистити літак. Крім цього, вони заважали ЗСУ організувати протиповітряну та наземну охорону летовища.

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