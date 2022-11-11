Морський підводний десант може прибити з берегів Дніпра, – Братчук про втечу росіян з Херсона
Українські захисники продовжують наступальні дії в межах оборонної операції і активно звільняють Херсонщину. Росіяни вочевидь підірвали за собою Антонівський міст, але нещодавно – планували захопити Одесу.
Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що росіяни обіцяли висадити морський десант в Одесі – ми очікуємо, що частину цього підводного десанту може прибити з берегів Дніпра.
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Що дійде до нас невідомо – бо гарно "відпрацюють" херсонські раки, але наш чорноморський бичок після "Москви" зачекався. Можливо якість "фуражки" виловимо,
– каже Братчук.
За словами речника Одеської ОВА, росіяни ганебно втікали із Херсону, це бачив увесь світ – чекаємо таких самих маневрів вже на іншій тимчасово окупованій території.
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"Антонівський міст впав, чекаємо офіційної інформації від військових, але на перший погляд чітко видно, що це саме підрив, а не робота артилерії", – каже речник Одеської ОВА.
Сили Оборони деокуповують Херсонщину
- У Генштабі розповіли, що 9 листопада захисники звільнили 12 населених пунктів.
- В ОК "Південь" пояснили, що ЗСУ на Херсонщині просуваються повільно через щільне замінування територій. Проте військові роблять це впевнено й закріплюються на позиціях. Вони просять зберігати режим інформаційної тиші.
- Росіяни заявили, що Антонівський міст непридатний для пересування. У ЗСУ не коментують цього.
- В Інституті вивчення війни вважають, що Україна отримала перевагу у війні й наближається до деокупації Херсона. Це не буде останньою перемогою ЗСУ.
- Окупанти посилено втікають з Херсонської області – військо екстрено пакується у плавзасоби.
- Аналітик Андрій Харук вважає, що окупанти можуть залишити частину техніки на правобережжі. Крім цього, жива сила ворога все ще є у Херсоні.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що захисники на Півдні деокупували 41 населений пункт. Він відзначив військових, які звільняли території.