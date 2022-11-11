Морський підводний десант може прибити з берегів Дніпра, – Братчук про втечу росіян з Херсона

Українські захисники продовжують наступальні дії в межах оборонної операції і активно звільняють Херсонщину. Росіяни вочевидь підірвали за собою Антонівський міст, але нещодавно – планували захопити Одесу.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що росіяни обіцяли висадити морський десант в Одесі – ми очікуємо, що частину цього підводного десанту може прибити з берегів Дніпра.

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Що дійде до нас невідомо – бо гарно "відпрацюють" херсонські раки, але наш чорноморський бичок після "Москви" зачекався. Можливо якість "фуражки" виловимо,

– каже Братчук.

За словами речника Одеської ОВА, росіяни ганебно втікали із Херсону, це бачив увесь світ – чекаємо таких самих маневрів вже на іншій тимчасово окупованій території.

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"Антонівський міст впав, чекаємо офіційної інформації від військових, але на перший погляд чітко видно, що це саме підрив, а не робота артилерії", – каже речник Одеської ОВА.

Сили Оборони деокуповують Херсонщину