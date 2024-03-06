Їх загинуло найбільше: льотчик-інструктор сказав, яких пілотів критично бракує Росії

Україна, ефективно збиваючи ворожі літаки, також ліквідує російських льотчиків. Якщо на початку війни за штурвалами сиділи підполковники, майори, капітани. Водночас зараз російськими літаками керують лейтенанти. Також росіяни повертають льотчиків, які були на пенсії.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що наразі у ворога немає критичної ситуації з льотчиками. Проте в перспективі рівень російських пілотів деградуватиме.

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Наступний крок до льотної катастрофи

Він пояснив, що середній рівень російських льотчиків – більш-менш тямущих професіоналів – був ліквідований у 2022 році.

Їх загинуло найбільше. Потім ворогу довелося повернути пілотів, які вже пішли на пенсію, але мали велику кількість польотів – до 2 тисяч годин. Льотчик з таким досвідом навіть після великої перерви може відновити навички приблизно за 2 тижні,

– зазначив військовий експерт.

Однак такі пілоти також закінчилися, і росіяни зробили наступний крок до льотної катастрофи – почали випускати недосвідчених пілотів, які щойно отримали допуск до виконання бойових завдань за курсом льотної підготовки.

Вони в принципі можуть літати, але ще не є професіоналами. Для того, щоб ними стати, потрібно навчатися приблизно 8 років. Близько 4 років навчання в льотному училищі, потім ще 4 роки необхідно налітати сотні годин, щоб вийти на рівень льотчика першого класу,

– пояснив льотчик-інструктор.

Зараз, за його словами, літають старші лейтенанти – це практично третій клас, а то й без класу. Наступний крок – будуть прискорені випуски льотних училищ після не чотирирічного, а трирічного навчання. Тоді вже випускатимуть льотчиків БК (без класу), які більш-менш зможуть хоча б керувати літаком і виконувати легкі завдання. Наприклад, скидати КАБи.

"Сьогодні рівень російської льотної школи набагато нижчий, ніж старої, радянської. Росіяни не встигають заповнювати цю нішу, тому що дуже багато льотчиків гине. Зокрема, через власну професійну непридатність", – підкреслив Роман Світан.

Втрати ворога в авіації