Бісяться через супротив: окупанти ввели військову цензуру в Мелітополі, – мер

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України чинять справжню інформаційну блокаду. Ворог наляканий та роздратований через героїчний супротив місцевих жителів.

Деталі розповів Іван Федоров – мер Мелітополя – в ефірі онлайн-марафону FREEДОМ, інформує 24 канал. Окупанти продовжують свій терор на тимчасово окупованих територіях України.

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Окупанти ввели військову цензуру – перевірятимуть телефони жителів і виявляти, з ким і про що людина спілкується, де і які новини читає. Причина терору – масовий супротив жителів окупованих територій, які не визнають окупантів та чекають на повернення України,

– заявив Федоров.

Якщо росіяни побачать проукраїнське джерело інформації під час "перевірки" телефона місцевого жителя чи жительки, то застосують "штраф". А під час повторної "перевірки" – передбачена "кримінальна відповідальність".

За словами Федорова, "іншими словами, росвійськові посадять людину "на підвал".

Інформаційний терор посилюється щодня.

У Мелітополі – нова хвиля викрадення людей

Федоров повідомив, що у Мелітополі станом на жовтень 2022 року розпочалася нова хвиля викрадення людей. Упродовж останніх 14 днів надійшли заявки, від людей, які розповіли, що місцевих жителів викрадають просто на вулиці.

За словами Федорова, у полон масово беруть цивільних людей. Їх залякують тортурами.

Росіяни хочуть зламати опір місцевих жителів. Однак у ворога нічого не вийде, адже українці – незламні.

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Федоров наголосив, що ще у перші дні окупації росіяни заблокували українських операторів зв'язку, Інтернет-провайдерів, теле- та радіомовлення.