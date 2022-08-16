росіяни вже готові до знищення керченського мосту: військовий експерт назвав зручний момент

кримський міст, рано чи пізно впаде, але потрібно розуміти, що переправа через цей міст – не єдина у російських окупантів. На озброєнні росіян є великі кораблі, а також сухопутний коридор через тимчасово окуповані території.

Про це у стрімі 24 каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков. Він також зазначив, що після знищення великого десантного корабля "саратов" у окупантів є ще 10 таких суден, які можуть взяти функцію паромної переправи.

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Знищення кримського мосту відбудеться, рано чи пізно. На мою думку, росіяни вже були готові до його ліквідації,

– переконаний Олег Катков.

За словами фахівця, ніхто не скасовував той факт, що росіяни пробили собі сухопутний коридор, тому у випадку несправності кримського мосту, доставка зброї та техніки йтиме через Маріуполь та Мелітополь.

Олег Катков головний редактор видання Defence Express окупанти захистили кримський міст настільки, наскільки могли. Тому, якщо пан Данілов говорить про знищення кримського мосту, росіяни стягують туди весь захист, а ми натомість б’ємо по аеродромі – це означає, що все спрацювало.

росія могла втратити чимало літаків у Джанкої

За даними Грозєва, на цьому аеродромі ворога було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ. Він входив до складу військово-морського флоту росії.

Над військовою авіабазою стояли клуби чорного диму. Це повідомляли місцеві жителі, як і про самі вибухи.

Вибухи у Джанкої та Гвардійському 16 серпня

У Джанкої, що в окупованому Криму, 16 серпня пролунала серія вибухів. Невдовзі стало відомо про детонацію боєприпасів. Спочатку повідомляли про те, що горить електростанція в населеному пункті Майське, що розташоване біля Азовського. Але незабаром стало відомо, що це таки вибухи й детонація.

Внаслідок вибухів біля Джанкоя, що у тимчасово окупованому Криму, була пошкоджена залізнична інфраструктура. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що це може пришвидшити деокупацію півострова.

А очевидці змогли зафіксувати на відео момент потужного вибуху поблизу Джанкоя. Його масштаб був таким, що явно не мав нічого спільного з пожежею на підстанції.

Повний стрім із Олегом Катковим: дивіться відео