Окупанти внутрішньо готові до поразки: Зеленський у зверненні підбив підсумки дня

Володимир Зеленський увечері 12 травня традиційно звернувся до українців. Президент наголосив, що цей день був санкційним.

Затверджено 5 санкційних пакетів

Президент розповів, що упродовж дня затверджено 5 санкційних пакетів. Їх дуже ретельно готували у РНБО, Кабінеті Міністрів, Офісі Президента та інших спеціальних службах.

Зверніть увагу Україна запускає конфіскацію російської частки Запоріжсталі

Зеленський зауважив, що насамперед мовиться про "Запоріжсталь". Україна блокує вплив на компанію з боку країни-терористки. За словами українського лідера, цей вплив існував завдяки різним підставним та офшорним особам.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Президент наголосив, що частку, яку контролювала Росія через один з системних банків, конфіскують. Тепер вона працюватиме заради України та українців. Жодного зв'язку країни-терористки в Україні не залишать.

Також затвердили санкційні пакети, які продовжать курс України на ізоляцію та блокування російської військової промисловості. Мішенню для глобальної ізоляції стануть сотні фізичних та юридичних осіб.

Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні тиснути на Росію та блокувати спроби країни-терористки обходити санкції.

Зеленський провів засідання Ставки

Український лідер 12 травня провів засідання Ставки. Зеленський подякував кожному та кожній, хто знищує ворога.

Що важливо розуміти зараз? Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалося на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати,

– заявив президент.

Зеленський пообіцяв воїнам ще більше зброї, аби подолати російських окупантів та відновити мир в Україні.