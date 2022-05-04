Росіяни взяли в полон бабака-віщуна Тимка: тварини на біостанції – під загрозою
Джерело:"Суспільне"
Російські загарбники окупували біостанцію Харківського національного університету імені Каразіна на території Великобурлуцької громади. Там був "народний метеоролог" Тимко.
Нестерівка з першого дня війни потрапила в окупацію. Всі бабаки – в загарбників, розповів завідувач лабораторії екології Харківського національного університету імені Каразіна Володимир Грубник.
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У якому стані тваринки
На щастя, всі бабаки – живі. Грубник зазначив, що попри окупацію, стараються їх забезпечувати, там є наші люди.
Востаннє завідувачу давали інформацію про стан тварин минулого тижня. Крім Тимка, на біостанції живуть 36 – 38 бабаків.
Покинуті собаки поводяться як вовки
Грубник розповів, що в громаді виникли проблеми із собаками. Багато людей виїхали й кинули їх. Вони збились в зграї. За словами Грубника, тепер вони поводяться крутіше, ніж вовки.
Він розповів, що минулого тижня дивом відбили бабаків в клітках від собак.
Чотири собаки витягують клітку з-під шеда (конструкція, в якій стоїть клітка) і ще дві собаки намагаються розірвати саму клітку, щоб дістатися до звіра і з'їсти його,
– розповів завідувач.
Випустити бабаків з кліток не можна, бо вони не виживуть на волі. Грубник нагадав, що бабак – це червонокнижний вид. В Україні зникають угіддя, де вони можуть нормально жити.Важливо! Коли люди тікали від російської навали, дехто залишив своїх улюбленців. Були й тваринки, що загубились. Тому в Україні створили сайт для пошуку знайдених чи загублених тварин.
Відомі прогнози Тимка
Бабак Тимко є відомим народним віщуном. Він дає кліматичні прогнози, тваринку збудили 2 лютого. За повір'ям, якщо заспаний Тимко побачить свою тінь – зима буде затяжною.
Тимко прогнозував, що цього року весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною. У 2021 році він не побачив тінь, але весна пришла всередині березня.
Окупанти розбомбили ферму
Росіяни 30 квітня запустили снаряди у 2 фермерських господарства на Запоріжжі. У селі Воздвиженка Пологівського району від вибуху зруйнувались споруди та загинули свійські тварини.
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