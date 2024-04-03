"Не доїхав ніхто": десантники зупинили російський штурм у районі Новомихайлівки – потужне відео

Російські військові не полишають спроб штурмувати позиції наших захисників. Десантникам з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вдалося зупинити черговий штурм ворога у районі Новомихайлівки.

Детальніше про це розповіли у телеграм-каналі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. У ньому зазначають, що ніхто з окупантів не доїхав до запланованої цілі, частина з них поповнила статистику втрат ворога.

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Техніку ворога знищили на підступах

Російські загарбники напередодні вкотре пішли штурмувати Новомихайлівку великими силами. Відомо, що на рубіж атаки ворог вивів відразу 6 одиниць важкої техніки.

До наших позицій не доїхав ніхто,

– наголосили у 79 ОДШБр.

Десантники знищили техніку ворога під Новомихайлівкою: дивіться відео

У бригаді зазначили, що на підступах вдалося знищити 3 танки та 3 БМП разом з піхотою. Крім того, обмінний ресурс вдалося поповнити трьома російськими військовими.

Шалений штурм під Авдіївкою з шаленими втратами ворога

Звернімо увагу, що 30 березня російські військові зазнали колосальних втрат під час чергової спроби штурмувати Авдіївку. Детальніше про це розповів офіцер Збройних Сил України Іван Матейко.

Посилаючись на OSINT-аналітиків він зауважив, що 30 березня Силам оборони вдалося вивести з ладу 12 російських танків, а також 8 БМП. Це сталося поблизу Тоненького, що на Донеччині.

Відомо, що того дня для штурму на Авдіївському напрямку російські загарбники кинули відразу 36 танків і 12 БМП 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії. Тоді російські загарбники втратили суттєву частину своєї техніки.

Те, що на Авдіївському напрямку гаряче, – це не те слово. В поле зору осінтерів потрапив наразі найбільший штурм. За весь час повномасштабки, так, щоб одночасно рухався цілий посилений танковий батальйон – важко пригадати. Мабуть, і не було,

– зазначив військовий.

Він зауважив, що російські загарбники продовжують тиснути та закидають фронт своїми бійцями. Ворог виснажує, а також займає позиції. Самі штурми здебільшого проводять вночі або тоді, коли навколо піднявся туман.

Щоб стримувати вороже військо, Сили оборони створили десятки кілометрів загороджень різного формату. Мета – затримати просування техніки російських загарбників. А ще їх знищують за допомогою протитанкових ракетних комплексів, оснащених як нічними прицілами, а також FPV-дронами з нічними камерами.