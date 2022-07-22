Від сьогодні окупанти повністю зачиняють Маріуполь: у мерії попросили містян бути насторожі

22 липня 2022 , 17:22
Читать новость на русском

Джерело:

Петро Андрющенко

Російські загарбники закривають Маріуполь на вихідні. Місцева влада попереджає, що окупанти планують жорстокі заходи.

Так, з 16:00 п’ятниці по 6:00 понеділка окупанти закриють тимчасово окупований Маріуполь на в’їзд та на виїзд.

До теми Росіяни розуміють, що скоро все закінчиться, – Данілов про викрадення майна маріупольців

Окупанти планують посилити "фільтраційні" заходи

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у ці вихідні росіяни планують проводити посилені "фільтраційні" та антипартизанські заходи.

Інсайдери озвучують причину – погана ніч для окупантів в Бердянську, де вони раптом втратили певну кількість військових. Тому очікуємо багато і жорстко в середині міста,
– сказав Андрющенко.

Він закликав людей бути насторожі та не наражати себе на небезпеку.

Як зменшити ризики

  • Очистіть телефони. 
  • Не відходьте від домівок без зайвої необхідності.
  • Оминайте блокпости.

Також Андрющенко закликав маріупольців допомагати один одному.

Нагадаємо, нещодавно російські загарбники вирішили забрати право власності на нерухомість у всіх жителів Маріуполя, які не пройшли "реєстрацію". Фактично, окупанти вирішили провести "націоналізацію" всього приватного майна та забрати його в тих, хто чинить їм опір.

До теми – окупанти хочуть збудувати понтонну переправу в районі Херсона: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Кушпіт