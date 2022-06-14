Росіяни захопили головний корпус Херсонського університету й викрали проректора, – ЗМІ

У тимчасово окупованому Херсоні росіяни продовжують спроби нав'язувати свої правила. Заради цього ворог готовий йти на різноманітні злочини.

Російські окупанти у Херсоні продовжують приносити в місто "русскій мір" та намагаються придушити будь-який спротив. Вони досі вірять, що зможуть надовго залишитися в місті та провести так званий "референдум".

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Викрадення проректора університету

Росіяни вирішили захопити головний корпус Херсонського державного університету. Для чого їм це робити та кого вони збираються там навчати – невідомо.

Після того, як окупанти захопили будівлю, вони вдерлися до гуртожитку та викрали проректора університету Максима Вінника, якого повезли у невідомому напрямку.

Як повідомили очевидці, чоловіка схопили озброєні росіяни, а команду схопити його дала Тетяна Томіліна. Вона ж керувала і захопленням головного корпусу ХДУ.

Доля Максима Вінника наразі невідома. Його колеги повідомили про те, що він – людина з інвалідністю та потребує постійного медичного догляду і допомоги.

Ситуація в Херсоні: коротко про останні новини

ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині та звільняти наші міста і села від російських окупантів. Ворог намагається втриматися на зайнятих позиціях, але це в нього виходить не надто добре. Нашим воїнам вдалося наблизитися до Томиної Балки, просування до Херсона триває.

Спротив мирних мешканців Херсона російським окупантам не припиняється. Люди намагаються саботувати усі накази ворога та не давати йому запровадити свої правила. Пенсіонер Григорій, який пересувається на візку, кожного дня їздить вулицями міста та голосно вмикає українську музику.

Самі ж росіяни не втомлюються брехати та намагатися налаштувати людей проти України. Вони навіть додумалися заявити, що біля Скадовська знайшли покинуте поховання сибірської виразки. Втім, їхнім черговим побрехенька ніхто не збирався вірити.

Провести "день Росії" за своїм планом окупантам у Херсоні не вдалося. Усі їхні та звані "заходи" та "урочистості" мешканці проігнорували та виконали державний гімн України.

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