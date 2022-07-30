Окупанти захопили верф Новинського у Херсоні

росіяни продовжують захоплювати українські об'єкти в Херсоні. Цього разу вони вирішили взяти під свій контроль верф.

російські окупанти сподіваються надовго затриматися в Херсоні та захоплюють цивільні об'єкти. Цього разу їхньою ціллю стала верф Новинського.

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росіяни захопили верф Новинського у Херсоні

"СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП" 29 липня повідомила про те, що не має контролю над Херсонською верф'ю. Об'єкти захопили російські окупанти, адміністрацію та працівників на територію вони не впускають.

Гендиректор компанії вже повідомив про захоплення об'єкта СБУ та правоохоронні органи. На території верфі немає жодного працівника компанії. В акваторії є турецьке судно з екіпажем, його доля наразі невідома.

З 24 лютого Херсонська верф продовжувала роботу, вперше з часу повномасштабного вторгнення вона не працює. Працівникам об'єкта продовжували платити фінансову допомогу, щоб зберегти його кадровий потенціал.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти перекидають на Південь свої підрозділи з Донбасу та збираються зосередити свої зусилля на утриманні окупованих територій до проведення так званого референдуму.

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