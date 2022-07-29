російські кати вже позбавили себе шансу вижити після звільнення Херсона

російські окупанти зараз масово повідомляють, що нібито ЗСУ з М142 HIMARS завдали удару по колонії у тимчасово окупованій Оленівці, де утримувалися полонені українські військові, у тому числі захисники "Азовсталі".

Пропаганда – сходинки до ешафоту

Російські окупанти намагаються приховати тортури та вбивства полонених. Насамперед – кожен постріл М142 HIMARS чітко фіксується, від часу пуску до локації влучення. Такими звинуваченнями росіяни лише підставляють себе на ешафот! Але ж такі вимоги тупої пропаганди!

Варто прочитати Що вовкулаки ССО носять за золотим поясом на емблемі

Окупанти самі обрали свій кінець

Далі. ЗСУ завдають удару високоточною зброєю по місцю, де утримуються українські ж полонені ? Що за дика маячня? Хто в це взагалі повірить, крім споживачів інформаційного фаст-фуду, які вижили з розуму?

Вочевидь, що росіяни спробували приховати злочини проти полонених, які вони коїли весь цей час. Знущання, тортури, вбивства. Щоб замести сліди, й завдали удару по колонії. Чекаємо на додаткову інформацію.

Актуальне Що лапотні "спадкоємці" Русі не можуть пробачити Україні

Але просто хочу нагадати, що найближчим часом у Херсонській області у ЗСУ цілком міг би з'явитися масштабний обмінний фонд полонених російських окупаційних військ. Тепер він може і не з'явитися…

Важливо – українці ідентифікували ката полоненого воїна ЗСУ: дивіться відео