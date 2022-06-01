Росіяни закріплюються у центрі Сєвєродонецька, – Генштаб

Росіяни зі всіх сил намагаються захопити Сєвєродонецьк. Зараз тривають бої в місті. Лінія фронту проходить через нього.

На Сєвєродонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєвєродонецьк. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни окремими підрозділами досягли успіху, відтак закріплюються у центрі міста.

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На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ із зайнятих позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.

Оточення Сєвєродонецька

Російські окупанти зараз всі сили кинули на те, щоб захопити всю Луганську область, а після цього – і Донецьку. Та для цього їм треба спочатку захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які поруч. Це два останні міста в Луганській області, які не перебувають під окупацією.

Українська армія створила захисні рубежі в Сєвєродонецьку та Лисичанську. Однак ворог постійно атакує, маючи кількісну перевагу, витискаючи українців з їхніх позицій. При цьому наші захисники завдають росіянам значних втрат як в техніці, так і живій силі.

За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ворог змушений наступати по трупах своїх же солдат. А навколо міста стоїть потужний трупний запах.

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Водночас українці й надалі продовжують тримати під контролем трасу Бахмут – Лисичанськ. Саме по ній здійснюється доставка в оточені міста. Окупанти неодноразово намагалися її перерізати, щоб ускладнити українцям захист Сєвєродонецька та Лисичанська.

Для цього і були здійснені неодноразові спроби переправи через річку Сіверський Донець в районі села Білогорівка. Але під час форсування річки українські військові зуміли накрити ворога прицільним вогнем, завдавши йому чималих втрат – близько сотні одиниць техніки та понад 500 вбитих та поранених. Це була найбільша одноразова втрата росіян за всю війну проти України.

Ворог намагається вийти на трасу Бахмут – Лисичанськ і з півдня – зі сторони Попасної. Були навіть спроби ДРГ встановити блокпости на цій дорозі. Але окупантів було знищено. Хоча дорога залишається небезпечною – вона прострілюється ворогом.

У намаганні захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ експерти та аналітики бачать не стратегічну військову мету, а чисто політичну. Все заради того, щоб догодити кремлівському вождю Володимиру Путіну, який поставив завдання захопити всю Донецьку та Луганську області.

Експерти відзначають, що під час таких атак росіяни витрачають значні ресурси. І згодом в них може просто не залишитися сил для подальшого наступу – не буде ні достатньої кількості живої сили, ні техніки. Натомість українці бережуть свої сили, відтак коли немає змоги тримати оборону, відходять на більш безпечні рубежі і далі виснажують ворога.

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