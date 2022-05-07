Росіяни на Запоріжжі не дають забирати тіла загиблих бійців: ще й поширюють фейки про ЗСУ

Російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з поля бою. Окупанти порушують всі гуманітарні міжнародні норми.

Ба більше, загарбники намагаються поширювати цинічні фейки. Вони стверджують, мовляв, українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих бійців.

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Росіяни брешуть, нібито таким чином Україна намагається приховати власні військові втрати. Однак насправді все дзеркально навпаки.

Що відбувається на Запоріжжі

У Запорізькій ОВА повідомляють, що ворог з надзвичайною жорстокістю здійснює вогневий вплив. Окупанти хочуть скувати дії наших військ та знищити українські артилерійські підрозділи.

Пожежі через обстріли

В Оріхові внаслідок обстрілу горіли 4 складські приміщення місцевого підприємства. Також зайнявся дах житлового будинку та господарча споруда. Рятувальники ліквідували ці пожежі.

Піротехніки ДСНС знищили у полі в селах Григорівка та Веселянка 2 реактивних снаряди "Ураган". У балці за селом Комишуваха знешкодили 1 протидесантну міну, а в селі Новоіванівка – 5 реактивних снарядів з кумулятивно-осколковими бойовими елементами.

Порушення комендантської години

Минулої ночі за порушення комендантської години затримали та доставили до поліції 25 осіб, зокрема, 21 чоловіка та 4 жінки.

Влада просить всіх жителів області чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години. Також закликає в жодному разі не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Обстріли Кам'янського

Окупанти постійно обстрілюють Кам'янське на Запоріжжі. Частина жителів села виїхала, проте є і ті, які залишились. 6 травня через атаку росіян знову були пошкоджені приватні будинки. Гинуть люди та домашні тварини.

Жителі Кам'янського розповідають, що росіяни розпочинають обстріли зранку і продовжують до вечора. Ворожі снаряди регулярно прилітають на подвір'я.

Нагадаємо, що російські військові окупували деякі частини Запорізької області та позбавили Україну виходу до Азовського моря. У березні ворог захопив Запорізьку АЕС та заборонив керівникам станції виїжджати з Енергодару.

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