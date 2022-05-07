Росіяни на Запоріжжі не дають забирати тіла загиблих бійців: ще й поширюють фейки про ЗСУ
Джерело:Запорізька ОВА
Російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з поля бою. Окупанти порушують всі гуманітарні міжнародні норми.
Ба більше, загарбники намагаються поширювати цинічні фейки. Вони стверджують, мовляв, українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих бійців.
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Росіяни брешуть, нібито таким чином Україна намагається приховати власні військові втрати. Однак насправді все дзеркально навпаки.
Що відбувається на Запоріжжі
У Запорізькій ОВА повідомляють, що ворог з надзвичайною жорстокістю здійснює вогневий вплив. Окупанти хочуть скувати дії наших військ та знищити українські артилерійські підрозділи.
Пожежі через обстріли
В Оріхові внаслідок обстрілу горіли 4 складські приміщення місцевого підприємства. Також зайнявся дах житлового будинку та господарча споруда. Рятувальники ліквідували ці пожежі.
Піротехніки ДСНС знищили у полі в селах Григорівка та Веселянка 2 реактивних снаряди "Ураган". У балці за селом Комишуваха знешкодили 1 протидесантну міну, а в селі Новоіванівка – 5 реактивних снарядів з кумулятивно-осколковими бойовими елементами.
Порушення комендантської години
Минулої ночі за порушення комендантської години затримали та доставили до поліції 25 осіб, зокрема, 21 чоловіка та 4 жінки.
Влада просить всіх жителів області чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години. Також закликає в жодному разі не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
Обстріли Кам'янського
Окупанти постійно обстрілюють Кам'янське на Запоріжжі. Частина жителів села виїхала, проте є і ті, які залишились. 6 травня через атаку росіян знову були пошкоджені приватні будинки. Гинуть люди та домашні тварини.
Жителі Кам'янського розповідають, що росіяни розпочинають обстріли зранку і продовжують до вечора. Ворожі снаряди регулярно прилітають на подвір'я.
Нагадаємо, що російські військові окупували деякі частини Запорізької області та позбавили Україну виходу до Азовського моря. У березні ворог захопив Запорізьку АЕС та заборонив керівникам станції виїжджати з Енергодару.
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