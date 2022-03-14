Росіяни запропонували "співпрацю" меру Миколаєва Сєнкевичу

Російські окупанти продовжують вдаватися до терору. Після невдалих спроб підкупити мера Ірпеня Олександра Маркушина та заступника голови Харківської ОДА Романа Семенухи, ворог пішов далі.

Цього разу аналогічне повідомлення отримав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Розповідаємо, що відомо про розсилку від росіян.

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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав повідомлення від окупантів з телефонного номера, який належить українському оператору.

Схоже, моральний стан орків на дні. Воюють смс-ками. Але пропозиція в силі – здавайте техніку і у вас з'явиться шанс залишитись живими,

– написав мер Миколаєва.

Окрім того, Сєнкевич нагадав окупантам, що вони можуть рухатися в напрямку русского воєнного корабля.

Скріншот з повідомленням:

Нагадаємо, що текст з аналогічною пропозицією раніше надходив заступнику голови Харківської ОДА Роману Семенусі.

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