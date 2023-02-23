З 11 запущених ракет долетіла одна: у ЗСУ прокоментували фіаско росіян

Російських окупантів наздоганяє карма. Вони намагаються запускати ракети по мирних українських містах, але ті не долітають.

Росіяни хотіли 20 лютого завдати ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова. Про це на брифінгу розповів заступник головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує 24 Канал.

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Ракети попадали в Росії

Загарбники запустили 11 зенітних керованих ракет з Бєлгородської області. Однак по території України влучила лише одна ракета. Решта розірвались у повітряному просторі Росії. Залишки впали в область, звідки запускали.

Ймовірно, ракети попадали від несправності озброєння, якому, як запевняють окупанти, "аналогов нєт". Так само могла вплинути слабка навченість бійців "другої армії світу".

Серед росіян – панічні настрої

Громов зауважив, що почастішали вибухи на території Росії. При цьому – саме на об'єктах критичної інфраструктури. Внаслідок цього поширюються панічні настрої серед населення Бєлгородської області, яке вже розуміє, як жити без електрики та опалення.

Раніше була інформація щодо подібних самообстрілів у Воронезькій та Курській областях.

Чи буде масована атака 24 лютого

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що зараз нагнітають ситуації через роковини повномасштабного російського вторгнення. Окупанти люблять сакральні дати, тому усі очікують масованих ракетних атак.

Однак в розвідці наголошують, що це не є чимось надзвичайним. Росія масовано атакувала Україну ракетами вже понад 20 разів.