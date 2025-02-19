Росіяни запустили по Україні "Шахеди": у яких областях зараз є небезпека

19 лютого розпочався черговий вечір, коли російська армія запустила по території України "Шахеди". БпЛА фіксуються в кількох областях. Через загрозу удару в Україні оголосили повітряну тривогу.

Де зараз пролітають ворожі БпЛА 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Не нехтуйте своєю безпекою.

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