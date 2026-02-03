Коли ми з Рютте були на Майдані, Росія вдарила ракетою, – Зеленський

3 лютого до Києва прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Цього ж дня Росія здійснила наймасованішу атаку на українську енергетику з початку 2026 року.

Ворог атакував Україну, зокрема столицю, коли Володимир Зеленський разом із Марком Рютте вшановували пам'ять загиблих захисників. Про це розповів український лідер під час спільного з генсеком брифінгу.

Що відомо про атаку росіян під час візиту Рютте?

Зеленський розповів журналістам, що коли вони разом з Рютте покладали квіти до меморіалу полеглим воїнам на Майдані, Росія знову вдарила ракетою. "Ви знаєте, що на рубіж заходив російський літак", – уточнив президент.

Він додав, що такі дії окупантів виказують їхні справжнє ставлення до миру, зокрема переговорів про нього.

Зауважимо, що масована атака на Україну відбулася напередодні другого раунду тристоронніх перемовин за участі представників Києва, Вашингтона і Москви. Марк Рютте назвав поведінку Кремля на тлі розмов про мир "тривожним сигналом".

За його словами, американці побачили, що сталося, і візьмуть це за увагу. Адже Володимир Путін нібито обіцяв Дональду Трампу тиждень не обстрілювати українську енергетику. Втім, минуло лише чотири дні – і окупанти завдали потужного удару.

Щоправда, у самій Росії нічого не чули про "тиждень". Речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що, буцімто, росіяни погодилися на "енергетичне перемир'я" до 1 лютого.

Які наслідки чергового обстрілу України 3 лютого?