Росіяни запустили "Шахеди" в ніч проти Великодня: де летять ударні дрони
У Великодню ніч окупанти запустили "Шахеди". 24 Канал розкаже, де зараз летять дрони та де оголошено тривогу.
До речі, кілька днів тому речник Повітряних сил Ілля Євлаш наголосив, що ворог змінив тактику і рідше запускає іранські безпілотники. Проте є активність розвідувальних дронів.
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Де зараз летять "Шахеди"
Вибухи в Дніпрі. На Миколаївщині відбій. У Харкові вибухи. Дрон у районі Дніпра. Тривога розширилася на Миколаївщину – туди летять "Шахеди". Більшість дронів зараз саме на Півдні. Дрон у районі Харкова, – ПС. Рух ударних БпЛА: Моніторингові канали повідомляють, що на Харківщині до десяти дронів, на Півдні близько семи – вони в районі Дніпропетровської області. У ПС поки не коментували кількість БпЛА. Група БпЛА на Херсонщині – у напрямку Дніпропетровської області. Суспільне повідомило про серію вибухів у Харкові – можливо, вони лунали за межами міста. Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Де зараз "Шахеди" - інформація від ПС
Вибухи в Дніпрі.
На Миколаївщині відбій.
У Харкові вибухи.
Дрон у районі Дніпра.
Тривога розширилася на Миколаївщину – туди летять "Шахеди". Більшість дронів зараз саме на Півдні.
Дрон у районі Харкова, – ПС.
Рух ударних БпЛА:
Моніторингові канали повідомляють, що на Харківщині до десяти дронів, на Півдні близько семи – вони в районі Дніпропетровської області.
У ПС поки не коментували кількість БпЛА.
Група БпЛА на Херсонщині – у напрямку Дніпропетровської області.
Суспільне повідомило про серію вибухів у Харкові – можливо, вони лунали за межами міста.
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.