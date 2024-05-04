Росіяни запустили "Шахеди" в ніч проти Великодня: де летять ударні дрони

У Великодню ніч окупанти запустили "Шахеди". 24 Канал розкаже, де зараз летять дрони та де оголошено тривогу.

До речі, кілька днів тому речник Повітряних сил Ілля Євлаш наголосив, що ворог змінив тактику і рідше запускає іранські безпілотники. Проте є активність розвідувальних дронів.

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Де зараз летять "Шахеди"