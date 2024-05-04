Росіяни запустили "Шахеди" в ніч проти Великодня: де летять ударні дрони

4 травня 2024, 23:52
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У Великодню ніч окупанти запустили "Шахеди". 24 Канал розкаже, де зараз летять дрони та де оголошено тривогу.

До речі, кілька днів тому речник Повітряних сил Ілля Євлаш наголосив, що ворог змінив тактику і рідше запускає іранські безпілотники. Проте є активність розвідувальних дронів.

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Де зараз летять "Шахеди"

01:00, 05 травня

Вибухи в Дніпрі.

00:59, 05 травня

На Миколаївщині відбій.

00:33, 05 травня

У Харкові вибухи.

00:33, 05 травня

Дрон у районі Дніпра.

00:29, 05 травня

Тривога розширилася на Миколаївщину – туди летять "Шахеди". Більшість дронів зараз саме на Півдні.

00:28, 05 травня

Дрон у районі Харкова, – ПС.

00:22, 05 травня

Де зараз "Шахеди" - інформація від ПС

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в Харківській області, курс на захід (Полтавщина) та південь (Дніпропетровщина)
  • БпЛА територією Херсонської області, курс північно-східний(Дніпропетровщина).
00:10, 05 травня

Моніторингові канали повідомляють, що на Харківщині до десяти дронів, на Півдні близько семи – вони в районі Дніпропетровської області.

У ПС поки не коментували кількість БпЛА.

23:56, 04 травня

Де зараз тривога

23:42, 04 травня

Група БпЛА на Херсонщині – у напрямку Дніпропетровської області.

23:34, 04 травня

Суспільне повідомило про серію вибухів у Харкові – можливо, вони лунали за межами міста.

23:17, 04 травня

Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.

Автор: Ірина Чеботнікова