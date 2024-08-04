Росіяни запустили "Шахеди": де є загроза

Росія продовжує тероризувати українські міста. Вночі 3 липня ворожі війська знову запустили "Шахеди"

Наразі у частині областей оголошено повітряну тривогу. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбоїв.

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