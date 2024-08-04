Росіяни запустили "Шахеди": де є загроза

4 серпня 2024, 00:05
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Росія продовжує тероризувати українські міста. Вночі 3 липня ворожі війська знову запустили "Шахеди"

Наразі у частині областей оголошено повітряну тривогу. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбоїв.

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01:10, 04 серпня

Ударний БпЛа з Миколаївщини наближається до Кропивницького з південного-заходу.

00:59, 04 серпня

Зафіксовано БпЛА на півночі Миколаївщини. Вони рухаються на північ.

00:58, 04 серпня

БпЛА в Компаніївському районі Кіровоградщини, напрямок на Кропивницький,
– пишуть у ПС.

00:30, 04 серпня

О 00:29 повітряну тривогу оголосили в Кіровоградській області.

За даними моніторингових каналів, туди через Миколаївщину рухаються кілька "Шахедів".

00:19, 04 серпня

Актуальна карта повітряних тривог станом на 00:19

00:17, 04 серпня

Безпілотники рухаються на Запоріжжя

О 00:17 зафіксовано рух БпЛА з Дніпропетровщини на Запоріжжя, вектор руху – на південь.

00:06, 04 серпня

Частина БпЛа летить на Миколаїв

Повітряні сили попередили, що БпЛА на Херсонщині змінили напрямок руху у бік Миколаєва. 

У Миколаївській області оголосили повітряну тривогу.

00:02, 04 серпня

БпЛа рухаються на Павлоград

У ПС повідомили о 23:50, що БпЛА з Харківщини заходять у Дніпропетровську область, напрям руху – Павлоград.

Група БпЛА наближається до Павлограду з півночі,
– додали військові о 23:56.

00:01, 04 серпня

Частина БпЛА зафіксована на межі Харківської та Полтавської областей.

23:59, 03 серпня

БпЛа рухаються через Харківщину

Повітряні сили о 23:10 попередили Харківську область про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської області.

Вони рухаються у південному напрямку. 

Автор: Софія Рожик