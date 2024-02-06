Росіяни запустили "Шахеди": куди летять ударні дрони зараз

Увечері 6 лютого після певної перерви росіяни знову запустили ударні безпілотники. 24 Канал розкаже, де зараз летять "Шахеди".

У Повітряних силах пояснили, чому Росія довго не запускала дрони. Наразі повітряна тривога пов'язана саме із запуском "Шахедів". Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!

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Де оголошено тривогу в Україні