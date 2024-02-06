Росіяни запустили "Шахеди": куди летять ударні дрони зараз
Увечері 6 лютого після певної перерви росіяни знову запустили ударні безпілотники. 24 Канал розкаже, де зараз летять "Шахеди".
У Повітряних силах пояснили, чому Росія довго не запускала дрони. Наразі повітряна тривога пов'язана саме із запуском "Шахедів". Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!
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Де оголошено тривогу в Україні
Ще одна група "Шахедів" рухається на Миколаївщину з півдня. Повітряна тривога розширилася на Запоріжжя і тепер охоплює чотири області. Повітряні сили деталізували, куди зараз летять "Шахеди": Моніторингові пабліки пишуть, що фіксується "Шахед" у напрямку Херсону. На 23:20 тривогу оголошено в трьох областях: "Шахеди" з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області. Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА.
Ще одна група "Шахедів" рухається на Миколаївщину з півдня.
Повітряна тривога розширилася на Запоріжжя і тепер охоплює чотири області.
Повітряні сили деталізували, куди зараз летять "Шахеди":
Моніторингові пабліки пишуть, що фіксується "Шахед" у напрямку Херсону.
На 23:20 тривогу оголошено в трьох областях:
"Шахеди" з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області.
Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА.