Росіяни запустили "Шахеди" з Півночі та Півдня: де лунає повітряна тривога
28 грудня 2023, 22:43Читать новость на русском
Пізно ввечері 28 грудня російські військові запустили кілька груп "Шахедів". Розповідаємо, в яких областях повітряна тривога та зберігається загроза атаки дронами-камікадзе.
Про загрозу атаки дронами-камікадзе стало відомо після 22:00. Про це українців сповістили у Повітряних силах ЗСУ. Розповідаємо, в яких областях літають "Шахеди".
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В яких областях загроза "Шахедів"
29 грудня00:52 Повітряні сили попереджають: "Група "Шахедів" з Кіровоградщини рухається у напрямку Вінниччини!"
00:50 Повітряна тривога на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині та Херсонщині.00:41 Повітряні сили пишуть: "Рух ударних БпЛА через північ Київщини у напрямку Житомирської області!" На Житомирщині оголосили повітряну тривогу.00:32 Повітряні пили попереджають: "Черкаська область – загроза застосування ударних БпЛА!" В регіоні лунає повітряна тривога.00:26 Повітряні сили пишуть: "Ударні БпЛА в Кіровоградській області рухаються у північно-західному напрямку".00:20 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у Києві, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині, Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.00:15 Повітряну тривогу оголосили у Києві. Пов'язано це з атакож дронами-камікадзе.
28 грудня23:43 Глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав: "Одеса. Залишайтесь в безпеці – це важливо!"23:37 ЗМІ почали писати, що "Шахед" або його уламки могли влучити у багатоповерхівку в Одесі. Наразі офіційної інформації не надходило.23:26 Повітряну тривогу оголосили на Кіровоградщині.23:11 Повітряні сили ЗСУ попереджають: "Чергова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса)!"23:01 Сили оборони півдня України написали: "Ми вже працюємо, а ВИ нам НЕ заважайте, ворогу НЕ допомагайте!" Себто ППО виконує свою роботу, а ваша задача – не фіксувати її. А ще краще – перебувати в укриттях.23:00 Повітряні сили пишуть: "Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку (Ніжин)".22:59 Повітряні сили попереджають: "Рух чергової групи ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку. Загроза для Дніпропетровської області".22:58 Повітряну тривогу оголосили для мешканців Дніпропетровської області.22:53 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Сумщині, Чернігівщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.22:51 Повітряні сили попереджають, що "Шахеди" летять у напрямку Білгород-Дністровського району.22:42 Повітярні сили попередили, що "Шахеди" з Чорного моря летять у напрямку Одеської області. Глава ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців Одеського та Білгород-Дністровського районів. Їх закликав перебувати в укриттях до відбою.22:36 Повітряні сили попередили, що "Шахеди" з Херсонської області летять у напрямку Миколаївської.22:29 Також у Повітряних силах зазначили, що через Сумщину "Шахеди" летять у напрямку Чернігівщини.22:11 Стало відомо, що у Сумській області існує загроза застосування дронів-камікадзе. Про це сповістили Повітряні сили ЗСУ.
"Шахедами" б'ють ледь не щодня
- Так, у ніч проти 28 грудня ворог також запустив дрони-камікадзе. Їх було менше, але це не означає, що вони нікому не загрожували.
- Як зазначили у Повітряних силах зранку 28 грудня, окупанти запустили вісім "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська, що у Росії.
- Сім ударних БпЛА вдалося збити винищувальною авіацією, підрозділами зенітних ракетних військ, а також мобільними вогневими групами Повітряних сил ЗСУ та Сил оборони України у межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.