Росіяни запустили "Шахеди" з Півночі та Півдня: де лунає повітряна тривога

Пізно ввечері 28 грудня російські військові запустили кілька груп "Шахедів". Розповідаємо, в яких областях повітряна тривога та зберігається загроза атаки дронами-камікадзе.

Про загрозу атаки дронами-камікадзе стало відомо після 22:00. Про це українців сповістили у Повітряних силах ЗСУ. Розповідаємо, в яких областях літають "Шахеди".

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В яких областях загроза "Шахедів"

29 грудня

Повітряні сили попереджають: "Група "Шахедів" з Кіровоградщини рухається у напрямку Вінниччини!"

Повітряна тривога на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині та Херсонщині.Повітряні сили пишуть: "Рух ударних БпЛА через північ Київщини у напрямку Житомирської області!" На Житомирщині оголосили повітряну тривогу.Повітряні пили попереджають: "Черкаська область – загроза застосування ударних БпЛА!" В регіоні лунає повітряна тривога.Повітряні сили пишуть: "Ударні БпЛА в Кіровоградській області рухаються у північно-західному напрямку".Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у Києві, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині, Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.Повітряну тривогу оголосили у Києві. Пов'язано це з атакож дронами-камікадзе.

28 грудня

"Шахедами" б'ють ледь не щодня

Так, у ніч проти 28 грудня ворог також запустив дрони-камікадзе. Їх було менше, але це не означає, що вони нікому не загрожували.

Як зазначили у Повітряних силах зранку 28 грудня, окупанти запустили вісім "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська, що у Росії.

Сім ударних БпЛА вдалося збити винищувальною авіацією, підрозділами зенітних ракетних військ, а також мобільними вогневими групами Повітряних сил ЗСУ та Сил оборони України у межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав: "Одеса. Залишайтесь в безпеці – це важливо!"ЗМІ почали писати, що "Шахед" або його уламки могли влучити у багатоповерхівку в Одесі. Наразі офіційної інформації не надходило.Повітряну тривогу оголосили на Кіровоградщині.Повітряні сили ЗСУ попереджають: "Чергова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса)!"Сили оборони півдня України написали: "Ми вже працюємо, а ВИ нам НЕ заважайте, ворогу НЕ допомагайте!" Себто ППО виконує свою роботу, а ваша задача – не фіксувати її. А ще краще – перебувати в укриттях.Повітряні сили пишуть: "Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку (Ніжин)".Повітряні сили попереджають: "Рух чергової групи ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку. Загроза для Дніпропетровської області".Повітряну тривогу оголосили для мешканців Дніпропетровської області.Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Сумщині, Чернігівщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.Повітряні сили попереджають, що "Шахеди" летять у напрямку Білгород-Дністровського району.Повітярні сили попередили, що "Шахеди" з Чорного моря летять у напрямку Одеської області. Глава ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців Одеського та Білгород-Дністровського районів. Їх закликав перебувати в укриттях до відбою.Повітряні сили попередили, що "Шахеди" з Херсонської області летять у напрямку Миколаївської.Також у Повітряних силах зазначили, що через Сумщину "Шахеди" летять у напрямку Чернігівщини.Стало відомо, що у Сумській області існує загроза застосування дронів-камікадзе. Про це сповістили Повітряні сили ЗСУ.