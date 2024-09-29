Росіяни запустили "Шахеди": які регіони під атакою дронів

Цього разу рух ударних дронів розпочався о пів на десяту вечора з Сумщини. Тривога охопила вже низку областей. 24 Канал розкаже, де зараз летять "Шахеди".

Окупанти жорстоко обстріляли КАБами Запоріжжя зранку 29 вересня. Володимир Зеленський заявив, що за останній тиждень ворог застосував майже 900 авіаційних бомб, понад 300 "Шахедів" і понад 40 ракет для ударів по Україні.

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Де зараз летять "Шахеди" і в яких регіонах тривога