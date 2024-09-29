Росіяни запустили "Шахеди": які регіони під атакою дронів

29 вересня 2024, 22:52
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Автор: Ірина Чеботнікова

Цього разу рух ударних дронів розпочався о пів на десяту вечора з Сумщини. Тривога охопила вже низку областей. 24 Канал розкаже, де зараз летять "Шахеди".

Окупанти жорстоко обстріляли КАБами Запоріжжя зранку 29 вересня. Володимир Зеленський заявив, що за останній тиждень ворог застосував майже 900 авіаційних бомб, понад 300 "Шахедів" і понад 40 ракет для ударів по Україні.

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Де зараз летять "Шахеди" і в яких регіонах тривога

23:15, 29 вересня

  • БпЛА з Полтавщини, курсом на Київщину.
  • БпЛА на Одещині змінив курс на північ.
23:08, 29 вересня

Де зараз летять "Шахеди"

  • БпЛА в південній та центральній частинах Сумщини, курс західний та південний.
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА на Миколаївщині, курсом на північ та захід.
  • БпЛА в північній частині Одещини, курс західний.
23:00, 29 вересня

У повітряному просторі України до 18 дронів-камікадзе, – монітори.

22:50, 29 вересня

Де зараз тривога

22:38, 29 вересня

ПС попередили про "Шахед" на Миколаїв.

22:28, 29 вересня

  • БпЛА на Полтавщині, курсом на Миргород.
  • Декілька БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс північно-західний.
22:17, 29 вересня

  • БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний.
  • Декілька БпЛА в центральній та південній частині Сумської області, курс південний.
  • БпЛА в північній частині Полтавської області, курс південний.
22:00, 29 вересня

  • БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА південніше Миколаєва, курс північно-західний.
21:45, 29 вересня

  • БпЛА на Херсонщині, курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА на Сумщині, в напрямку Сум.
21:24, 29 вересня

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.