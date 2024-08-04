Неприємний для нас дзвіночок: у чому загроза запуску ворогом залізниці з Ростова до Маріуполя

Росіяни добудували і запустили залізницю, яка зв'яже територію Росії з окупованими. Вона проляже від Ростова до Маріуполя через селища Гранітне та Маловодне.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що з погляду логістики, яку тепер росіяни можуть здійснювати завдяки новій залізниці, Кримський міст втрачає свою цінність. Якщо він буде зруйнований, то постачання на окуповані території не припиниться.

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У чому перевага для росіян

Якщо ворог запустив цю залізницю, то тепер він може дуже швидко з Ростова відправляти на фронт, зокрема, десятки одиниць техніки на день, а також різноманітні боєприпаси.

Росіяни можуть дуже швидко відправити 50 – 60 вагонів по залізниці. Тепер не потрібно довго перевозити все це дрібними партіями на автівках. Зараз можна переміщати швидко й великим обсягом. Це неприємний для нас дзвіночок,

– наголосив він.

Водночас українська розвідка буде спостерігати за роботою цієї залізниці і матиме розуміння, чи ворог планує великий наступ з Півдня, чи використовує її для своїх логістичних потреб.

Влучити не складно

Українські сили мають можливість завдати удару по новій залізниці, що збудували окупанти. З одного боку влучити у залізничну колію не складно, а з іншого – ефект це надасть короткочасний.

Залізнична лінія доволі протяжна, тому зруйнувати її повністю – складне завдання. Якщо ж влучити у певне її місце, то окупанти впродовж кількох годин можуть відновити пошкоджений відтинок.

Це такий собі ефект Lego, коли одна "цеглинка" випадає, то її можна швидко замінити на іншу, і це дійсно працює на росіян,

– відзначив Іван Ступак.