Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по мирних українських містах. Особливо активно ворог обстрілює Маріуполь, Харків та Чернігів.

Як повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович, повітряні та ракетні обстріли українських міст не припиняються. Ворог хоче завдати шкоди критичній цивільній інфрастурктурі та військовим об'єктам.

Читайте також 55 на 45: Арестович оцінив ситуацію на полі бою

Обстріли Чернігова

Арестович повідомив плани ворога на Чернігів, який перебуває під обстрілами окупантів.

Противник намагається перетворити Чернігів на другий Маріуполь. Але я думаю, що ми впораємося. З Ченіговом є сухопутний зв'язок, підходять ЗСУ, є гуманітарна допомога, мешканці мають змогу виїхати з міста,

– розповів він.

Дивіться брифінг Олексія Арестовича за 1 квітня