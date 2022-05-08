Росіяни застосували "Сонцепек" по своїх позиціях: у ЗСУ пригадали "традицію травневих шашликів"

У Запорізькій області українських військових, як не дивно, потішили окупанти. Росіяни використали важку вогнеметну систему "Сонцепек" проти своїх же позицій.

Про такий зовсім не прикрий випадок розповіли в 97 Піхотному батальйоні. Українські військові зауважили, що дуже задоволені такими діями противника.

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Такі дії ворога українські військові підтримують

Наші захисники зазначили, що "Сонцепеком" вороги фактично "випалили рашистських окупантів з української землі". У Піхотному батальйоні наголосили: не проти, аби таке повторилось.

Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження – паліть себе на території Росії. Бо в Україні вам зовсім не раді!

– додали українські воїни.

У 97-ому Піхотному батальйоні запевнили, що продовжують знищувати окупантів на українській землі. Вони міцно тримають оборону та виконують накази керівництва.

На фронті часто гинуть російські командири

Зазначимо, за інформацією бритаської розвідки, у війні в Україні гинуть багато російських командирів. Старше командування гине, а ті, хто беруть на себе управління, не мають достатніх знань та досвіду. Високі чини з'являються на полі бою через невпевнені дії армії Росії, вважають у Міноборони Британії. Це наражає офіцерів на високий ризик.

Які втрати ворога

З 24 лютого до 8 травня ЗСУ ліквідували 25 500 окупантів. Ці цифри – приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

Втрати ворога у техніці:

танків – 1 130 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 741 одиниця;

артилерійських систем – 509 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 86 одиниць;

реактивні системи залпового вогню – 179 одиниць;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 156 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 961 одиниця;

кораблів та катерів – 12 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 360 одиниць;

спеціальної техніки – 39 одиниць;

крилатих ракет – 92 одиниці.

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