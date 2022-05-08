Росіяни застосували "Сонцепек" по своїх позиціях: у ЗСУ пригадали "традицію травневих шашликів"
У Запорізькій області українських військових, як не дивно, потішили окупанти. Росіяни використали важку вогнеметну систему "Сонцепек" проти своїх же позицій.
Про такий зовсім не прикрий випадок розповіли в 97 Піхотному батальйоні. Українські військові зауважили, що дуже задоволені такими діями противника.
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Такі дії ворога українські військові підтримують
Наші захисники зазначили, що "Сонцепеком" вороги фактично "випалили рашистських окупантів з української землі". У Піхотному батальйоні наголосили: не проти, аби таке повторилось.
Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження – паліть себе на території Росії. Бо в Україні вам зовсім не раді!
– додали українські воїни.
У 97-ому Піхотному батальйоні запевнили, що продовжують знищувати окупантів на українській землі. Вони міцно тримають оборону та виконують накази керівництва.
На фронті часто гинуть російські командири
Зазначимо, за інформацією бритаської розвідки, у війні в Україні гинуть багато російських командирів. Старше командування гине, а ті, хто беруть на себе управління, не мають достатніх знань та досвіду. Високі чини з'являються на полі бою через невпевнені дії армії Росії, вважають у Міноборони Британії. Це наражає офіцерів на високий ризик.
Які втрати ворога
З 24 лютого до 8 травня ЗСУ ліквідували 25 500 окупантів. Ці цифри – приблизні через високу інтенсивність бойових дій.
Втрати ворога у техніці:
- танків – 1 130 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2 741 одиниця;
- артилерійських систем – 509 одиниць;
- засобів протиповітряної оборони – 86 одиниць;
- реактивні системи залпового вогню – 179 одиниць;
- літаків – 199 одиниць;
- гелікоптерів – 156 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1 961 одиниця;
- кораблів та катерів – 12 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 360 одиниць;
- спеціальної техніки – 39 одиниць;
- крилатих ракет – 92 одиниці.
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