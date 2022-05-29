Росіяни затримали в Чорному морі 2 турецькі рибальські човни

Росіяни затримали у Чорному морі 2 турецькі рибальські човни, на якому було 12 рибалок. Вони йшли до Стамбулу, коли їх затримали біля берегів окупованого Криму.

Російська влада конфіскувала рибу й при цьому оштрафувала рибалок на 30 000 доларів. Від 18 травня вони перебувають на підконтрольній Росії території й не виходять на зв'язок.

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Що трапилось

15 травня два рибальські човни, один з яких зареєстрований у Гемліку, а другий у гавані Сарієр, вирушили у Чорне море. Загалом на човнах було 12 рибалок.

Вони полювали біля берегів Криму й виловили близько 1 500 палтусів. 18 травня човни підійшли ближче до Криму, після чого втрутився російський військовий корабель і рибалок затримали.

Після цього рибалки зателефонували своїм родичам поінформували їх про ситуацію. Відомо, що згодом рибальські човни доставили на околиці Севастополя у супроводі військових кораблів.

Російська влада конфіскувала рибу та човни й оштрафувала рибалок на 30 000 доларів. Повідомляється, що рибалки чекали на суд на своїх човнах, але де вони наразі перебувають достеменно невідомо.

Реакція Туреччини

Президент рибальського кооперативу Rumelifeneri Яшар Серт сказав, що обидва човни не зареєстровані та не мають ліцензії. За його словами, це піратські човни, які займаються браконьєрством.

МЗС Туреччини зробило дипломатичні спроби доставити рибалок до Туреччини. Зв'язатися телефоном з ними не вдається.

Нещодавно країна-агресорка оголосила про зелені коридори у Чорному морі

Нещодавно Росія цинічно оголосила, що начебто відкрила безпечні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства, а саме для експорту зерна з України.

Військово-морські сили ЗСУ наголосили, що інформація від Росії про безпечні маршрути у Чорному морі – маніпуляція. У ВМС підкреслили, що дійсно безпечними маршрутами можуть бути лише ті, які узгоджені міжнародними договорами. І їхніми гарантами безпеки мають виступити цивілізовані країни.

У добросовісність росіян не повірив Держдепартамент США.

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