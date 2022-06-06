Росіяни завдали авіаудару під Бахмутом з вертольотів Ка-52 й атакували ракетами Миколаївку
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти 6 червня завдали авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів. Це біля Бахмута. Також загарбники запустили ракети по Миколаївці.
На Бахмутському напрямку загарбники обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії й мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка.
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Росіяни використовують диверсійно-розвідувальні групи у районі Білогорівки. Ворог хоче розвідати маршрути висування та позиції наших військ.
До речі, напередодні біля Бахмута та Лисичанська був президент Володимир Зеленський. Він відвідав позиції українських військ. Глава держави поспілкувався з військовими та вручив їм нагороди.
Ракетний удар по Миколаївці
На Лиманському напрямку, аби знищити фортифікаційні споруди, ворог обстрілював українські підрозділи із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки.
Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Миколаївці.
Основні сили ворог кидає на Сєвєродонецьк
- На Донецькому напрямку окупанти відновлюють боєздатність своїх підрозділів. На окремих полігонах вони проводять заходи бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.
- Основні зусилля росіяни зосереджують на спробах захопити Сєвєродонецьк та заблокувати наші війська у районі Лисичанська. Наші воїни відбивають всі атаки та зводять нанівець намагання росіян захопити трасу Бахмут – Сєвєродонецьк.
- Українські військові утримують контроль у Сєвєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Крім того, відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове.
До слова, українським рятувальникам вдалось евакуювати 66 людей з Лисичанська, серед них – 6 дітей. Для цього залучили броньований автомобіль. Крім того, у місто доправили гуманітарні вантажі.
Також росіяни влаштовують провокації на окупованих територіях Донбасу. 6 червня збройні сили Росії знову обстрілюють Донецьк з напрямку Макіївки. Звинуватити в цьому хочуть Україну. Напередодні окупанти також обстрілювали Донецьк з боку Макіївки, а відповідальність перекладали на ЗСУ. Щоправда, жителі окупованих територій не повірили загарбникам.
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