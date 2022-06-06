Росіяни завдали авіаудару під Бахмутом з вертольотів Ка-52 й атакували ракетами Миколаївку

Російські окупанти 6 червня завдали авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів. Це біля Бахмута. Також загарбники запустили ракети по Миколаївці.

На Бахмутському напрямку загарбники обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії й мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка.

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Росіяни використовують диверсійно-розвідувальні групи у районі Білогорівки. Ворог хоче розвідати маршрути висування та позиції наших військ.

До речі, напередодні біля Бахмута та Лисичанська був президент Володимир Зеленський. Він відвідав позиції українських військ. Глава держави поспілкувався з військовими та вручив їм нагороди.

Ракетний удар по Миколаївці

На Лиманському напрямку, аби знищити фортифікаційні споруди, ворог обстрілював українські підрозділи із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки.

Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Миколаївці.

Основні сили ворог кидає на Сєвєродонецьк

На Донецькому напрямку окупанти відновлюють боєздатність своїх підрозділів. На окремих полігонах вони проводять заходи бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.

Основні зусилля росіяни зосереджують на спробах захопити Сєвєродонецьк та заблокувати наші війська у районі Лисичанська. Наші воїни відбивають всі атаки та зводять нанівець намагання росіян захопити трасу Бахмут – Сєвєродонецьк.

Українські військові утримують контроль у Сєвєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Крім того, відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове.

До слова, українським рятувальникам вдалось евакуювати 66 людей з Лисичанська, серед них – 6 дітей. Для цього залучили броньований автомобіль. Крім того, у місто доправили гуманітарні вантажі.

Також росіяни влаштовують провокації на окупованих територіях Донбасу. 6 червня збройні сили Росії знову обстрілюють Донецьк з напрямку Макіївки. Звинуватити в цьому хочуть Україну. Напередодні окупанти також обстрілювали Донецьк з боку Макіївки, а відповідальність перекладали на ЗСУ. Щоправда, жителі окупованих територій не повірили загарбникам.

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