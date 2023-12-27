Бідкалися на "гучні звуки": у Ростовській області намагалися збити невідомий БпЛА
У ніч проти 27 грудня у Ростовській області було тривожно. Росіяни бідкалися на безпілотники й роботу "пе-ве-о".
Про це свідчать дописи у соцмережах, а також повідомлення місцевих представників влади. До слова, про роботу "пе-ве-о" також заявили й у Бєлгородській області, передає 24 Канал.
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"Гучні звуки" над Ростовською областю
Жителі Волгодонська у Ростовській області уночі 27 грудня бідкалися на "гучні звуки". У мережі повідомляли, що над містом нібито літають безпілотники. Місцеві жителі також у мережі опублікували кадри, на яких чутно проліт невідомо дрона.
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Близько о 02:55 ростовський губернатор Васілій Голубєв заявив про буцімто збиття безпілотника. Він також додав, що "наслідки на землі уточнюються".
Цікаво, що росіяни у мережі повідомляли про проліт щонайменше двох дронів над Волгодонськом. Втім, місцева влада заявила лише про один невідомий безпілотник.
У російському міноборони вже також прокоментували інцидент у Ростовській області. Там також заявили про роботу "пе-ве-о" та відзвітували про один знищений безпілотник. Окрім того, у міноборони також повідомили, що ще один дрон нібито збили над Бєлгородщиною.
Атаки безпілотників у Росії: останні новини
- У Росії постійно бідкаються на атаки безпілотників. Так, 22 грудня росіяни заявили про "масовану атаку". Дрони помітили відразу у кількох областях: Брянській, Ростовській та Московській. Місцеві жителі масово заполонили мережу кадрами, як Росією літали БпЛА.
- Напередодні, 21 грудня, росіяни заявили, що нафтопровід "Дружба" у Брянській області буцімто атакували безпілотники. Традиційно пропагандисти заявили, що минулося без жертв та постраждалих, а руйнувань не зафіксували.
- Тривожно у Росії було й 19 грудня. У мережі окупанти також бідкалися на атаку безпілотників. До слова, дрони їх неабияк нажахали, адже через них навіть зупинили роботу московських аеропортів й запровадили план "Кавьор".