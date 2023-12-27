Бідкалися на "гучні звуки": у Ростовській області намагалися збити невідомий БпЛА

У ніч проти 27 грудня у Ростовській області було тривожно. Росіяни бідкалися на безпілотники й роботу "пе-ве-о".

Про це свідчать дописи у соцмережах, а також повідомлення місцевих представників влади. До слова, про роботу "пе-ве-о" також заявили й у Бєлгородській області, передає 24 Канал.

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"Гучні звуки" над Ростовською областю

Жителі Волгодонська у Ростовській області уночі 27 грудня бідкалися на "гучні звуки". У мережі повідомляли, що над містом нібито літають безпілотники. Місцеві жителі також у мережі опублікували кадри, на яких чутно проліт невідомо дрона.

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Близько о 02:55 ростовський губернатор Васілій Голубєв заявив про буцімто збиття безпілотника. Він також додав, що "наслідки на землі уточнюються".

Цікаво, що росіяни у мережі повідомляли про проліт щонайменше двох дронів над Волгодонськом. Втім, місцева влада заявила лише про один невідомий безпілотник.

. Волгодонськ – місто на сході Ростовської області, що розташоване на Цимлянському водосховищі. Волгодонськ розташований за 150 кілометрів від кордону з Україною.

У російському міноборони вже також прокоментували інцидент у Ростовській області. Там також заявили про роботу "пе-ве-о" та відзвітували про один знищений безпілотник. Окрім того, у міноборони також повідомили, що ще один дрон нібито збили над Бєлгородщиною.

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