Росіяни заявили про "енергетичне перемир'я": у Зеленського відповіли, чи так це насправді

З'явилася інформація, що російським військовим начебто віддали наказ припинити атаки по енергооб'єктах Києва та загалом України. Мовиться про "енергетичне перемир'я". Проте поки невідомо, чи можна в це вірити, адже Кремль ніколи не дотримувався жодних домовленостей.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що варто уникати будь-яких спекуляцій щодо цієї теми. Більшість російських засобів масової інформації – це пропагандисти, головною метою яких є створювати не нереалістичну реальність.

Дивіться також Економіка зростає, але є нюанс: Нацбанк погіршив прогноз щодо українського ВВП

Що відомо про енергетичне перемир'я?

Михайло Подоляк підкреслив, якщо буде суттєве просування у рамках переговорного процесу, зокрема і щодо енергетичного перемир'я, то президент Володимир Зеленський вийде і розповість про все.

Росія 90% війни перенесла на руйнацію саме енергетичної системи України. Інших інструментів у них сьогодні немає,

– сказав він.

Радник Офісу Президента України зауважив, якщо будуть юридично зафіксовані рішення щодо енергетичного перемир'я, то українська влада оголосить про це публічно. Не треба довіряти російським джерелом.

Крім того, останні атаки Росії по енергетичній структурі України були саме в період найбільших похолодань. Це відбувалося для того, щоб цивільне населення відчувало проблеми з електро- та теплопостачанням найбільш гостро.

Зараз вже погодні умови дещо покращились, але згодом сильні морози мають знову повернутись.

Зараз (у період потепління – 24 Канал) Росія може проводити підготовку до масованих ударів.

– сказав Подоляк.

Розвідка України вже неодноразово попереджала, що окупанти накопичують балістичні та крилаті ракети.

За словами радника ОП, якщо президент України підтвердить, а Росія не завдаватиме ударів, коли нашу державу знову накриє похолодання, то лише тоді можна буде обережно говорити про енергетичне перемир'я.

Росія не піде ніколи без примусу на щось гуманістичне. Для росіян використання практики геноциду – це єдиний інструмент ведення війни. Я б поки не радив, що вони відмовляться від нього,

– висловився Михайло Подоляк.

Тому він закликав громадян бути готовими до будь-якого розвитку подій та реагувати на оголошення про повітряну тривогу.

Крім того, важливо, щоб партнери України й далі продовжували тиснути на Кремль у рамках переговорного, санкційного та економічного процесів.

Росія б'є по енергетиці України: останні новини