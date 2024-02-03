"Воронеж, спиш?": росіяни бідкаються через атаку БпЛА

Ніч на 3 лютого видалася тривожною для жителів російського Воронежа. Місцева влада заявила про безпілотник, який начебто летів атакувати місто.

Росіяни підтримують геноцид українців. Водночас самі панічно бояться, аби війна не прийшла до них на поріг. Перелякані громадяни країни-агресорки регулярно заявляють про дрони, які начебто летять до них.

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У ніч на 3 лютого дронову "естафету" перейняв Воронеж. Місцевій владі прибачився якийсь "український БпЛА". Жодних доказів своїх слів Олександр Гусєв – місцевий губернатор, – звичайно, не навів. Водночас він заявив, що "легендарна" (спойлер – ні) російська "ППО" начебто добре відпрацювала й збила його.

Що ж, мінус одна спокійна ніч для громадян країни-терористки.

Україна могла зірвати виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника

До слова, нещодавно у Forbes заявили, що Україна могла зірвати виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника – "Ланцета". Вочевидь це сталося під час вибуху "Загорському оптико-механічному заводі" у місті Сергієв Посад (Московська область). Саме після розкішної "бавовни", яка туди завітала, у росіян почалися проблеми з "Ланцетами". Їхня кількість мала б зрости, однак у реальності – суттєво зменшилася.