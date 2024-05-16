Після вогняної ночі: окупанти заявили, що Крим атакують морські дрони
Росія заявила про масовану атаку морських дронів на тимчасово окупований Крим. Так, окупанти відзвітували, що їм вдалося відбити атаку безекіпажних катерів Військово-морських сил України.
Про "успішні" результати роботи повідомили в російських телеграм-каналах з посиланням на їхнє міністерство оборони. Деталі про заяви окупантів, читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Що заявили окупанти
Не встигли ще окупанти відійти від "вогняних" подій вночі, як вже повідомили про нову атаку. Власне, вдень 16 травня російські загарбники заявили про те, що Крим атакують морські дрони. Зокрема, міністерство оборони Росії заявило, що вони виявили в західній частині акваторії Чорного моря українські безекіпажні катери, які рухалися в напрямку Криму.
Ба більше, вони запевнили, що знищили зі штатного озброєння морської авіації Військово-морського флоту 11 безекіпажних катерів.
"Вогняна" ніч в Криму: основне
- У тимчасово окупованому Криму ввечері, 15 травня, було досить гучно. Так, у Севастополі повідомляли про вибухи.
- Телеграм-канали повідомляли про щонайменше 12 ракет у напрямку півострова, внаслідок чого навіть закрили Кримський міст. Вже о 22:49 перший вибух пролунав у Севастополі, через кілька хвилин прогриміли повторні.
- Відомо, що щонайменше 6 вибухів чули в районі аеродрому Бельбек у Севастополі.
- Вночі 16 травня російське міноборони повідомило про "застосування американських оперативно-тактичних ракет ATACMS" по об'єктах в тимчасово окупованому Криму. І, мовляв, ППО аж 5 оперативно-тактичних ракет знищило.