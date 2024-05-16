Після вогняної ночі: окупанти заявили, що Крим атакують морські дрони

Росія заявила про масовану атаку морських дронів на тимчасово окупований Крим. Так, окупанти відзвітували, що їм вдалося відбити атаку безекіпажних катерів Військово-морських сил України.

Про "успішні" результати роботи повідомили в російських телеграм-каналах з посиланням на їхнє міністерство оборони. Деталі про заяви окупантів, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що заявили окупанти

Не встигли ще окупанти відійти від "вогняних" подій вночі, як вже повідомили про нову атаку. Власне, вдень 16 травня російські загарбники заявили про те, що Крим атакують морські дрони. Зокрема, міністерство оборони Росії заявило, що вони виявили в західній частині акваторії Чорного моря українські безекіпажні катери, які рухалися в напрямку Криму.

Ба більше, вони запевнили, що знищили зі штатного озброєння морської авіації Військово-морського флоту 11 безекіпажних катерів.

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