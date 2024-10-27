Росіяни, ймовірно, просунулися у Богоявленку біля Вугледара, – DeepState

Аналітики DeepState фіксують просування росіян біля міста Вугледар Донецької області. Зокрема, ворог міг зайти у село Богоявленка.

Нагадаємо, ЗСУ вийшли з Вугледара на початку жовтня. Причиною стала загроза оточення українського угрупування у місті.

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Просування росіян біля Вугледара

У DeepState повідомляють, що росіяни підняли червоний прапор у центрі Богоявленки.

Поки що невідомо чи село повністю під ворогом, але вже вчора було відомо, що їх піхота з півдня та заходу населеного пункту почала просочуватися в глибину,

– зауважують аналітики.

Зазначимо, що у ранковому оновленні карти DeepState повідомили про просування ворога й біля Шахтарського й Новоукраїнки. Ці населені пункти розташовані неподалік Вугледару.

Яка ситуація біля Вугледару: дивіться на карті

Того таки вечора аналітики опублікували фото росіян, ймовірно, у будівлі міської ради Селидового. Там зазначили, що очікують офіційної інформації з приводу ситуації.