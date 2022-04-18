Росіяни зайшли в Кремінну, почалися вуличні бої: евакуація неможлива
Джерело:фейсбук Сергія Гайдая
Російські загарбники увірвалися у Кремінну, що на Луганщині. У місті почалися вуличні бої, тож евакуація з нього неможлива.
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів в ефірі телеканалу "Белсат TV" про те, що російські загарбники уже увійшли в Кремінну. Там, зі слів очільника області, ведуться бої.
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Евакуювати людей з Кремінної неможливо
На сьогодні, найгарячіша точка, крім Попасної – Кремінна. Туди вже зайшла російська армія, там уже ведуться бої. Величезна кількість техніки. І "найгарячіше" зараз саме там,
– підкреслив він.
Сергій Гайдай додав, що дуже сильно просив людей евакуйовуватися. Планувалися виїзди буквально лісовими стежинами, щоб місцеві мешканці не потрапили під обстріл. Але за ніч у населеному пункті ситуація кардинально помінялася.
Також очільник області розповів, що у Лисичанську обстріляли будівлю патрульної поліції. Внаслідок ворожого удару шістьох співробітників відправили до шпиталю.
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