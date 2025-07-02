Соцмережі пишуть, що росіяни "зайшли" у перше село на Дніпропетровщині: коментар Генштабу

У мережі пишуть про перше захоплене росіянами село у Дніпропетровській області – Дачне. У Генштабі ЗСУ це спростовують.

Росіяни підклюплюють своє "захоплення" сумнівним відео. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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У Генштабі спростували інформацію про просування росіян у Дніпропетровщину

Напередотні у соцмережах з'явилося відео російських пропагандистів з підписом, що це "захоплення" села Дачне у Дніпропетровській області.

На відео росіяни нібито займають бліндажі та вивішують триколори, заявляючи, що село "повністю захоплене".

Це на прохання журналістів прокоментували у Генштабі.

Це російська дезінформація. Бої тривають в межах Донецької області,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Інформацію також спростовує керівник ЦПД Андрій Коваленко.

"Станом на зараз, ніхто не захопив Дачне на Дніпропетровщині",

– написав він.

Додамо, що Росія обстріляла Нікополь FPV-дронами, поранено 4 людей, всі госпіталізовані. Пошкоджено легкові автомобілі, одного з постраждалих доставлено до медзакладу.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 червня російська армія атакувала Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 114 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.