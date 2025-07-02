Соцмережі пишуть, що росіяни "зайшли" у перше село на Дніпропетровщині: коментар Генштабу
- У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами села Дачне у Дніпропетровській області.
- Інформацію про "захоплення" поширюють російські пропагандисти, але бої тривають в межах Донецької області.
У мережі пишуть про перше захоплене росіянами село у Дніпропетровській області – Дачне. У Генштабі ЗСУ це спростовують.
Росіяни підклюплюють своє "захоплення" сумнівним відео. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
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У Генштабі спростували інформацію про просування росіян у Дніпропетровщину
Напередотні у соцмережах з'явилося відео російських пропагандистів з підписом, що це "захоплення" села Дачне у Дніпропетровській області.
На відео росіяни нібито займають бліндажі та вивішують триколори, заявляючи, що село "повністю захоплене".
Це на прохання журналістів прокоментували у Генштабі.
Це російська дезінформація. Бої тривають в межах Донецької області,
– заявили в Генштабі ЗСУ.
Інформацію також спростовує керівник ЦПД Андрій Коваленко.
"Станом на зараз, ніхто не захопив Дачне на Дніпропетровщині",
– написав він.
Додамо, що Росія обстріляла Нікополь FPV-дронами, поранено 4 людей, всі госпіталізовані. Пошкоджено легкові автомобілі, одного з постраждалих доставлено до медзакладу.
Нагадаємо, що в ніч проти 2 червня російська армія атакувала Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 114 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.