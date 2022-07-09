ЗСУ відбили кілька ворожих штурмів на Сході – в усіх випадках окупанти розбіглися по кущах
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Масштабний наступ росіян на Сході зазнає усе нових невдач. Ворог не припиняє наступальних дій, але в дуже рідкісних випадках може здобути бодай якийсь успіх.
Триває 136 день героїчної боротьби України з російськими окупантами. Нашим захисникам та захисницям вдається ламати усі плани ворога та завдавати йому все нових й нових втрат.
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Ситуація на фронті: зведення від Генштабу ЗСУ
Волинський, Поліський, Сіверський напрямки
Суттєвих змін немає. ЗСУ активізували системи радіоелектронної боротьби для унеможливлення ведення розвідки за допомогою БПЛА. З території білорусі можливі нові ракетні обстріли українських міст. Біля Володимирівки Сумської області ворог залучив для атаки свою авіацію.
Харківський напрямок
Ворог й далі намагається наблизитися до міста. ЗСУ відбили штурм ворога у напрямку Кочубеївка – Дементіївка, а на напрямку Веселе – Петрівка знешкодили розвідувальну групу росіян.
Донбас та Запоріжжя
Окупанти намагаються створити умови для просування на напрямку Ізюм – Слов'янськ, в районах Чепіля та Богородничого діяла авіація ворога. Також росіяни атакували на напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина, ЗСУ відбили штурми ворога.
На Донецькому напрямку ворог вів обстріли наших позицій, біля Шумів завдав ракетно-авіаційного удару. В районі Золотарівки вогонь наших героїв змусив окупантів розбігтися по кущах.
Також ворог продовжив гатити з артилерії та мінометів на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. В районах Авдіївки та Новоандріївки ворог здійснив авіаудари. У спробах просунутися до Мар'їнки та напрямку Ясинувата – Авдіївка ворог домігся лише збільшення своїх втрат.
Південь
Окупанти продовжують намагатися тримати оборону зайнятих позицій та територій. Тотальний спротив населенню дуже вимотує ворога, а його командуванню все важче поповнювати свої підрозділи, які зазнають величезних втрат.
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