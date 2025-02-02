Величезні втрати росіян і не лише: як розвивається Курська операція ЗСУ

Війська Північної Кореї було виведено із Курського напрямку. Вони, як і російська армія, зазнали там серйозних втрат.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що північнокорейців начебто вивели з Курської області, щоб поповнити втрати. Проте невідомо, чи вони повернуться до виконання бойових завдань там, адже на КНДР розпочався тиск з приводу цього.

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"Їх (війська Північної Кореї – 24 Канал) швидко виводили з Курщини, проте дуже довго триває поповнення особового складу. Однак, якби все хотіли зробити швидко, то це уже б відбулось. Майже 2 тижні – великий термін для такої кількості контингенту", – сказав він.

Росія втрачає військові потужності

Роман Світан підкреслив, що військові КНДР можуть більше не з'явитися на Курському напрямку.

Це вкотре підтверджує значні втрати росіян там і доводить те, що правильним було рішення розпочати Курську операцію. Була грамотно зламана архітектура фронту,

– підкреслив він.

Полковник запасу ЗСУ також зазначив, що у росіян там не було налагодженої системи ні оборони, ні керівництва.

Зверніть увагу! Андрій Юсов підтвердив, що Північна Корея надає Росії військову допомогу, зокрема живу силу та зброю, а її солдати воюють на Курщині під чужими документами. Водночас інформацію про відведення північнокорейських військ через великі втрати він поки не підтвердив, зазначивши, що відбуваються ротації.

Росіяни досі утримують Курській напрямок в режимі контртерористичної операції, проте, за словами Світана, це вже давно мала бути повноцінна військова операція.

Якщо росіяни приймуть рішення зупинити наступ на східному фронті та перекинути звіти 50 – 60 тисяч особового складу на Курщину, то їм вдасться зупинити просування Збройних Сил України там,

– висловився військовий експерт.

Він додав, якщо окупанти підуть на це, то останнє завдання Курської операції буде виконано, адже Росія зі Сходу перекине свої резерви на інший напрямок.