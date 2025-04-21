"Використовують найдешевший ресурс": боєць НГУ пояснив, як ворог компенсує великі втрати техніки

Окупанти останнім часом мають на деяких ділянках фронту дефіцит військової техніки та озброєння і бережуть їх. Також ворог намагається робити ставку на максимально швидке просування, не шкодуючи особовий склад.

Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зазначивши, що росіяни постійно адаптуються, використовуючи різну техніку для ведення бою та пересування. Водночас для ворога людський ресурс не є найбільшою цінністю.

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Прагнуть реалізовувати свою перевагу

"В Росії не сильно бережуть своїх найманців, мобілізованих або злочинців, яких вони назбирали з тюрем. Для них це один з основних ресурсів для того, щоб максимально тиснути. І втрати, які вони зазнають, є свідченням цього", – підкреслив він.

Для росіян немає проблеми, за його словами, мобілізовувати по 1 – 1,5 тисячі найманців, вербувати з тюрем ув'язнених, давати їм зброю, щоб вони продовжували чинити свої злочини

Для окупантів "гарматне м'ясо" є найдешевший ресурс, який вони використовують бездумно. Завдяки застосуванню більшої кількості особового складу, вони прагнуть реалізовувати свою перевагу,

– сказав Назаренко.

Цей ресурс, за його словами, росіяни намагаються використовувати, економлячи інші, зокрема, дрони, техніку – залежно від окупаційного підрозділу.

Водночас не можна ні в якому разі недооцінювати ворога, у нього є доволі багато підготовлених підрозділів, які використовують новітню техніку, озброєння та, зокрема, намагаються берегти свій особовий склад,

– підкреслив офіцер артилерії.

Окупанти, на жаль, можуть собі дозволити оперативно поповнювати власні втрати, особливо в живій силі, а також в артилерії, боєприпасах. Крім того, вести не тільки прицільний артилерійський вогонь, але й бомбардувати з артилерії мирні прифронтові міста та села.

До того ж противник може дозволити собі використовувати ракетні системи залпового вогню і КАБи.

Те, що деякі російські підрозділи, можливо, зазнали величезних втрат в техніці, означає, що вони замість неї буде застосовувати інші засоби, які мають в наявності,

– наголосив Володимир Назаренко.

Проте загалом тенденція така, що на Сході по всій лінії боєзіткнення ворог пробує просуватися, максимально використовуючи ресурси. Також в дальніх тилах та навіть на території Росії він має можливість отримувати поповнення, боєприпаси та інші засоби для ведення, зокрема, штурмових дій.

Нагадаємо, що за словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, під час штурму на Покровському напрямку окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці. Зокрема через це біля Покровська вони вже не мають значних успіхів. Також росіяни почали відступати в районі Котлиного, що розташоване неподалік Покровська.