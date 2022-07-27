Загубились на місцевості: в ОК "Південь" розповіли деталі самоліквідації Ка-52 росіян

Про погіршення настрою росіян та зменшення їхньої адекватності свідчить те, що їхній гелікоптер завдав уражень своїм же військам. Ті ж у відповідь знищили гелікоптер.

Про це для 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк. Інцидент трапився у на 27 липня.

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"Це дійсно була певна дезорієнтація повітряних сил ворога на місцевості. Вони намагалися завдавати удар по наших позиціях, але розгубилися на широтах херсонських степів і вдарили по своїх", – зазначила речниця.

Жест доброї волі

За словами Гуменюк, окупанти розуміють, що Україна завдає авіаційних ударів. Напередодні захисники потужно вдарили по опорних пунктах ворога, який намагався підтягнути сили для початку контрнаступу

Росіяни тому й приготували ПЗРК і застосували його. В результаті маємо черговий "жест доброї волі", коли вони одну пташку залишили,

– сказала Гуменюк.

Що сталося з Антонівським мостом

Збройні Сили України вдарили по Антонівському мосту 26 липня, який логістично важливий для окупантів. Наразі важко визначити в якому стані міст. Гуменюк назвала удар філігранним.

"Наразі можемо сказати, що не руйнуємо інфраструктуру рідної країни, а руйнуємо плани ворога. Тому цей удар і називається філігранним, оскільки несе певні пошкодження, але не є настільки критичним, щоб використовувати його проти нас", – підкреслила речниця.

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