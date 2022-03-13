Росіяни збираються вчиняти теракти у Росії та підставляти етнічних українців

Пропагандисти держави-терористки, аби заручитися підтримкою росіян у питанні війни з Україною, планують проведення спецоперації. Вона спрямована на дискредитацію українців, які проживають у Росії.

Центр протидії дезінформації при Раді з нацбезпеки та оборони України викриває чергову спробу Росії провести дезінформаційну кампанію під "чужим прапором".

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Агресор планує дискредитувати українців, які живуть у Росії

Для консолідації російського суспільства навколо підтримки війни з Україною спецслужби Росії планують проведення операції, спрямованої на дискредитацію українців, що проживають в Росії,

– повідомили в центрі.

Там також розповіли про заходи, які держава-агресорка планує реалізувати, аби досягти своєї мети.

У рамках спецоперації планується:

Поширення закликів до українців, що живуть у Росії, щодо очолювання протестного руху з повалення режиму Володимира Путіна. До проголошення закликів будуть залучатися лідери громадської думки з нібито проукраїнською позицією, які перебувають за межами держави-агресорки.

Надання протестам, пов'язаним з різким погіршенням умов життя росіян, етнічного "українського" забарвлення.

Реалізація серії провокацій насильницького (терористичного) характеру, які "організовуватимуться" етнічними українцями.

Посилення пропагандистських заходів з метою роз'яснення громадянам Росії безальтернативності війни з Україною та необхідності знищення українців.

Нагадаємо, раніше представники Центру протидії дезінформації знайшли в соцмережах ворогів "посібник" для створення фейків. У ньому окупантів закликають створювати дезінформацію і поширювати її серед людей та дають "поради", як це слід робити.

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